De la DH à la L1 en quelques mois, N'Gom vit le rêve de beaucoup d'amateurs

De la DH à la L1, il y a un monde. Mais pour Santy N'Gom, ce n'est pas un problème. D'un pas, il est passé de l'un à l'autre. Alors que le FC Nantes va retrouver Senlis - pensionnaire de National 3 - en 32es de finale de la Coupe de France, le parcours de l'attaquant du FC Nantes a de quoi faire rêver plus d'un footballeur amateur. Il y a un peu plus de six mois, il jouait en effet dans une division plus basse que les adversaires des Canaris pour ce tour de Coupe de France.

En quelques mois, son monde a cependant changé. Depuis le début du mois de décembre, Santy N'Gom est dans les petits papiers de Claudio Ranieri, l'entraîneur du FC Nantes. En décembre, il a disputé quatre rencontres de L1, dont trois comme titulaire. Ses premières titularisations en L1 ! Le tout à 24 ans. Et dire que l'été dernier, il avait signé au FC Nantes pour évoluer avec la réserve après avoir flambé avec La Suze où il a terminé la saison passée avec plus de 30 buts en DH. Mais il a très vite su se faire remarquer à Nantes en étant efficace dès ses premiers matches avec la réserve.

" J'ai toujours pensé qu'il avait le potentiel pour aller au haut niveau "

Après des années plus compliquées où il a dû gérer sa frustration, N'Gom a finalement vu la porte s'entrouvrir chez les pros. Quand il a rejoint La Suze pour jouer au niveau régional, ses rêves de devenir pro semblaient pourtant ranger au placard. Formé au Mans puis à Guingamp et au PSG, l'attaquant n'avait pas eu sa chance au plus haut niveau. Pour forcer le destin, il avait même choisi de s'exiler en Bulgarie où il s'est engagé avec le Levski Sofia en 2015. En vain. Mais cette fois, sa carrière a pris le bon virage.

Cela ne surprend pas ceux qui l'ont connu jeune. Régis Beunardeau, qui l'a suivi tout au long de sa formation au Mans, se rappelle ainsi d'un enfant au-dessus du lot. "J'ai toujours pensé qu'il avait le potentiel pour aller au haut niveau", nous confie l'ancien responsable du centre de formation du Mans, qui souligne cependant que c'est assez fréquent de voir des jeunes prometteurs ne pas avoir l’opportunité de se montrer chez les professionnels. "A 7-10 ans, il faisait ce qu'il voulait", se souvient-il encore.

Un registre proche de Bafé Gomis

Plus armé physiquement quand il était jeune, Santy N'Gom possède de nombreuses qualités pour se faire sa place aux postes offensifs. "Il avait les aptitudes physiques d'un attaquant de pointe, raconte Régis Beunardeau, qui est ravi de voir son ancien protégé percer. La vitesse n'est pas sa qualité première. Mais il est puissant, il arrive à garder le ballon dos au jeu. Et techniquement, c'est propre." Pour l'ancien formateur, il a ainsi un registre "proche de Bafétimbi Gomis".

Après avoir su saisir la chance qui s'est présentée à Nantes au terme de ce parcours atypique, Santy N'Gom vit son rêve les yeux grands ouverts : le FCN a d'ailleurs prolongé son contrat. "J'ai su saisir ma chance pour intégrer le groupe, mais je n'ai encore rien fait. Il y a encore tellement à faire !", a-t-il glissé sur le site du club ligérien lors de sa prolongation. Il attend ainsi encore son premier but. Une nouvelle étape à franchir pour lui. Ce qui ne devrait pas l’effrayer après ses années de galères. Après avoir confirmé avec les Canaris, l'attaquant d'origine algérienne et sénégalaise pourra ensuite peut-être rêver à d'autres objectifs, comme jouer avec la sélection du Sénégal, qui a sa préférence. En attendant, son histoire va faire saliver nombre d’amateurs. Surtout en ce week-end de Coupe de France.