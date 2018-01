Pour l’instant, la Coupe de France ne sourit pas aux petits. Sur les neuf matches disputés à quinze heures, aucun n’a offert de grosses surprises. Autrement, Houilles face à Concarneau (0-3), Saint-Malo face à Châteauroux (1-2) et Schiltigheim face à Auxerre (1-5) sont tombés avec les honneurs.

Seule surprise : la qualification de Grenoble sur le terrain du GFC Ajaccio (1-2). Dans le choc des clubs de Ligue 1, Nice est tombé sur le terrain de Nice. La faute à une grosse boulette de Cardinale sur une sortie aérienne ayant offert le seul but du match à Somalia (1-0, 51e).

Vidéo - Cardinale commence mal l'année : sa grosse bourde a plombé Nice 01:04

Montpellier est passé près du gouffre face à Pontarlier (1-1) mais a réussi à s'en sortir aux tirs aux buts après deux échecs des joueurs du Doubs.

Pour la première de Christophe Galtier, le LOSC a tremblé. Après avoir mené 2-0 après douze minutes de jeu (grâce à un joli but de Pepe notamment), les Dogues se sont laissés endormir par des Manceaux volontaires. Mais Thiago Maia et Thiago Mendes ont finalement offert une qualification tranquille au LOSC (2-4). Et une première réussie pour son nouvel entraîneur.

Vidéo - Pépé n'a pas fait les choses à moitié : son superbe but face au Mans ! 00:48

13h30

Fabregues - Bourg-en-Bresse : 1-2

Avallon - Chambly : 0-2

15h00

Toulouse - Nice : 1-0

Pontarlier - Montpellier : 1-1, qualification de Montpellier aux tirs aux buts (2-4)

Le Mans - Lille : 2-4

Gazelec - Grenoble : 1-2

Schiltigheim - Auxerre : 1-5

Chartres - Tours : 1-2

St Lô - Aubervilliers : 2-2, qualification de Saint-Lô aux tirs aux buts (3-2)

St Malo - Châteauroux : 1-2

Houilles – Concarneau : 0-3