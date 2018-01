Nice sans Balotelli ni Lees-Melou

Le meilleur buteur de Nice, Mario Balotelli, et le milieu de terrain Pierre Lees-Melou ne figurent pas dans le groupe des 18 Niçois arrêté vendredi par Lucien Favre pour disputer samedi à Toulouse les 32e de finale de Coupe de France.

Jugé pas encore prêt à réintégrer l'effectif, Ballotelli est préservé, tandis que Lees-Melou a été affecté dans la semaine par la grippe.

Ces dernières absences se rajoutent à celles prévues des blessés de la fin 2017, à savoir le latéral gauche Christophe Jallet (fessier), les milieux Arnaud Lusamba (entorse), Wylan Cyprien (cuisse), l'attaquant Mickaël Le Bihan (tibia).

Quant à l'international néerlandais Wesley Sneijder, il est lui sur le départ pour le club qatari d'Al Gharafa.

Trois jeunes vont en profiter pour compléter le groupe, l'attaquant camerounais Ignatius Ganago dont la dernière apparition remontait au 1er octobre (Nice-OM 2-4) et une lésion aux adducteurs, et les milieux Hicham Mahou, 18 ans, et Romain Perraud, 20 ans.