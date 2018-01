Pénurie de défenseurs centraux à Bordeaux

Bordeaux cherche défenseurs. En difficulté en L1, les Girondins sont décimés en défense centrale avant leur 32e de finale de Coupe de France contre Granville (N2) dimanche. Quatre joueurs seront absents selon Jocelyn Gourvennec. Le Polonais Igor Lewczuk souffre toujours du genou, le Serbe Vukasin Jovanovic a ressenti une petite torsion au genou lors du seul jour de stage effectué sur l'Île de Ré, alors qu'Olivier Verdon est en reprise.

Gourvennec, qui a fait le choix de remonter au milieu le capitaine Jérémy Toulalan, ne disposera pas non plus du Brésilien Pablo, de retour au Haillan après son prêt aux Corinthians mais pas apte physiquement pour postuler à une place dans le groupe. "On a des joueurs, on va sans doute rajeunir. Après, à un moment donné, s'il y a des jeunes qui doivent démarrer, il faut qu'ils soient prêts", a déclaré l'entraîneur qui pourrait, de fait, aligner une charnière inédite composée de Théo Pellenard et Jules Koundé.