Quiz - Êtes-vous incollable sur les records de la Coupe de France ?

Saviez-vous que le but le plus rapide en finale a été marqué par Roger Vandooren après seulement 29 secondes lors de Lille-Strasbourg en 1947 ? Que Dominique Bathenay, Alain Roche et Marceau Sommerlinck sont les joueurs qui ont le plus grand nombre de victoires avec 5 titres ? Que Metz a remporté la compétition sans avoir joué une seule équipe de première division en 1988 ? Et ce n'est pas tout ! La suite dans le quiz.