La coupe de France de football 2018

Événement attendu chaque année par les inconditionnels du football, la coupe de France de football est l'un des tournois phares organisés par la Fédération française de football. Elle est ouverte aux clubs professionnels ainsi qu'aux clubs amateurs affiliés à la fédération, et c'est le Paris Saint-Germain qui détient le plus grand nombre de trophées jusqu'à présent. Eurosport est l'un des acteurs principaux vous offrant l'accès à cette coupe de France en direct.

Un événement déjà centenaire

Créée en 1917 par le Comité français interfédéral (ancêtre de la Fédération française de Football) en hommage à son fondateur, Charles Simon, la coupe de France de football est une compétition masculine permettant aux participants de se qualifier pour la Ligue Europa. Les équipes s'affrontent par tirage au sort et la compétition est à élimination directe. Elle propose chaque année de belles surprises de la part des équipes amateurs, lesquels donnent parfois du fil à retordre aux « plus grands », malgré un niveau bien en deçà de la majorité des clubs professionnels. La coupe de France permet également chaque année à des joueurs d'exception de se révéler. La finale se joue traditionnellement au stade de France et c'est le Président de la République en personne qui remet le titre au capitaine de l'équipe gagnante.

Suivez l'actualité de la coupe de France en direct

Établi par la Fédération française de football, le calendrier de la coupe de France de football s'étale jusqu'en mai 2018, avec une finale en direct le mardi 8 à Paris.

Avec des joueurs expérimentés comme la star montante Kylian Mbappé, l'attaquant brésilien Neymar ou encore le milieu de terrain germanique Julian Draxler, le PSG, tenant du titre depuis trois saisons, dispose encore une fois d'atouts de taille pour aller décrocher une nouvelle victoire dans cette édition 2017-2018. Prochain rendez-vous incontournable au calendrier de cette coupe de France 2017-2018, Rennes contre le Paris Saint-Germain, le dimanche 7 janvier à 21h, en direct en exclusivité sur Eurosport Player.

A l'occasion des 32es de finale, les 6, 7 et 8 janvier, regardez les meilleurs matchs en direct et en intégralité sur Eurosport Player, dont Rennes / Paris Saint-Germain en exclusivité. Retrouvez aussi d'autres affiches prestigieuses comme :

AS Nancy Lorraine / Olympique Lyonnais le samedi 6 janvier à 21h

Toulouse FC / OGC Nice le dimanche 7 janvier à 14h15

Olympique de Marseille / Valenciennes FC le dimanche 7 janvier à 14h15