Saint-Etienne a peiné mais démarre bien l'année

Il aura fallu une qualification en 16es de finale face à Nîmes (2-0), 2e de Ligue 2, pour briser la mauvaise série stéphanoise. Privés de succès depuis 11 matches toutes compétitions confondues (3-1 le 14 octobre dernier contre Metz en Ligue 1), les Verts ont retrouvé la réussite avec la nouvelle année. A 11 contre 10 pendant près de 80 minutes, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont profité de cette supériorité numérique pour user une équipe gardoise pleine d'audace. Buteur dès son retour de prêt, Robert Beric offre déjà une option offensive intéressante dans l'optique de la fin de saison.

Au coup d'envoi, les dynamiques des deux équipes étaient opposés et ça s'est senti. Plus tranchants dans leurs offensives, les Nîmois n'ont même pas été perturbé par l'exclusion d'Olivier Boscagli, auteur d'un tacle en retard et inutile sur Kévin Théophile-Catherine (12e). Souvent impliqué sur les occasions, Téji Savanier a été particulièrement remuant : son tir trop enlevé (22e) et son coup franc vers Rachid Alioui ont mis en lumière la fébrilité de la défense des Verts. Plus tard, Alioui a vu sa tentative repoussée par Théophile-Catherine alors que Jessy Moulin était battu (36e).

A peine revenu, Beric déjà décisif

A nouveau capitaine, Rémy Cabella a alors tenté de remobiliser ses partenaires par la voix mais aussi en se démultipliant sur le terrain. En servant Loïs Diony jusqu'alors inexistant, il a provoqué la meilleure occasion du premier acte mais l'attaquant a perdu son duel avec Baptiste Valette, le gardien nîmois (41e). Le joueur prêté par l'OM a poursuivi des efforts après la pause et le changement tactique. Car le réveil des Verts a véritablement sonné avec l'entrée de Robert Beric (46e) revenu à la trêve de son prêt à Anderlecht.

Après un but refusé (54e) et une occasion vendangée par Romain Hamouma (56e), l'attaquant slovène a signé son retour dans la Loire en reprenant de la tête un centre de Rémy Cabella (1-0, 63e). A la peine physiquement, les Nîmois ont alors continué de subir. Egalement entré en jeu, Jonathan Bamba a manqué le but du break en croisant trop sa tentative (66e). Mais l'international Espoirs a récompensé le coaching de Jean-Louis Gasset en marquant d'une volée pourtant écrasée (2-0, 68e). Sauvés coup sur coup par la parade de Valette sur une reprise de Beric (73e) puis la barre sur une tête de Lacroix (74e), l'ASSE a contrôlé la fin de match. Surtout, les dirigeants ont retrouvé une force offensive à moindre frais.