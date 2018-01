Un des arbitres d'OM-VA n'est autre que le fils de l'arbitre de VA-OM 1993 !

L'affiche entre l'OM et Valenciennes, en 32es de finale de la Coupe de France, avait déjà rappelé quelques souvenirs. Voilà qu'une coïncidence de plus, révélée par RMC Sport, s'est ajoutée à l'affaire : Sébastien Denis, arbitre assistant pour la rencontre de dimanche prochain au Vélodrome, est le fils de Patrick Denis... juge de touche pendant le fameux VA-OM de 1993.

Il y a désormais 25 ans, le match de championnat entre Marseille et Valenciennes avait été le théâtre de l'affaire de corruption la plus célèbre du football français. Le corps arbitral -dont faisait partie Patrick Denis - avait été informé à la mi-temps que les joueurs de Valenciennes avaient été approchés par les dirigeants marseillais pour "lever le pied" en échange d'argent. L'OM s'était vu retirer son titre de champion à la fin de la saison, et avait été relégué administrativement la saison suivante.

Pas de quoi perturber Sébastien Denis, selon son père : "1993, c'est loin, c'est du passé. (...) Mon fils ne s'est jamais intéressé à cette histoire". Le hasard nous ramène tout de même 25 ans en arrière. Cet OM-VA devrait, lui, être bien plus calme.