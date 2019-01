Caen cartonne à Viry (0-6), Rennes passe aussi

Les clubs de Ligue 1 ont tenu leur rang. En déplacement sur les pelouses de Saint-Pryvé Saint-Hilaire et du petit poucet Viry-Chatillon, le Stade Rennais et le Stade Malherbe Caen ont logiquement validé leur billet pour les 8es de finale. Vainqueur autoritaire du pensionnaire de National 2 sur la pelouse stade du Grand Clos, Rennes s'en est remis à son buteur Theoson-Jordan Siebatcheu et Adrien Hunou pour valider sa qualification (0-2).

Siebatcheu a permis aux Bretons d'ouvrir le score avant la pause (0-1, 39e). Hunou a mis tout ce beau monde à l'abri quelques minutes après le retour des vestiaires (0-2, 51e). Sans victoire depuis deux rencontres – en championnat – et déjà éliminé en Coupe de la Ligue par Monaco, Rennes s'est donné un petit bol d'air frais avec ce succès.

Vidéo - Siebatcheu a forcé le verrou de Saint-Hilaire pour lancer Rennes 00:30

Pour Caen aussi la Coupe de France a eu des effets de médicament. Auteur d'un carton sur la pelouse de Viry-Chatillon, pensionnaire de Régional 1, et petit poucet de ces seizièmes de finale, le SMC s'est évité un gros mal de crâne. Rapidement aux commandes, le club normand a déroulé tout au long de la rencontre.

Yacine Bammou a ouvert le score (0-1, 5e), avant que Saif-Eddine Khaoui ne s'offre un doublé avant la pause (0-2, 13e, 0-3, 30e). Malik Tchokounté (79e), Adama Mbengue (88e) et Jad Mouaddib (90e) ont marqué les trois derniers buts normands.