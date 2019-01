Coupe de France - 32es de finale : Lyon (L1) bat Bourges (N3) et valide sa présence en 16es

Pas de surprise au stade Jacques-Raimbault. Malgré la volonté de créer la surprise devant plus de 7000 personnes, le Bourges Foot s'est logiquement incliné, samedi soir, face à une équipe lyonnaise concentrée et appliquée pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France (0-2). Avec leur billet en poche pour le prochain tour, les Gones ont entamé de la meilleure des manières leur année 2019. Le Bourges Foot, lui, va pouvoir désormais se concentrer uniquement au National 3 (cinquième échelon en France) où il est actuellement leader de sa poule C (dix victoires et deux défaites après douze journées disputées).

Les Berruyers n'ont pas à rougir de leur prestation. Eux qui ont fait douter les joueurs de Bruno Génésio pendant une heure. Malgré une nette domination dans le jeu, l'OL n'a pas réussi à se mettre à l'abri malgré les nombreuses tentatives de Moussa Dembélé (30e, 33e, 34e et 48e). L'attaquant lyonnais est souvent tombé sur un Kévin Mokando, le portier de Bourges, inspiré et décisif sur sa ligne de but. Lyon a même failli se faire surprendre juste avant la mi-temps face à une équipe courageuse. Après un corner frappé par Sandundu Sidibé, Gaël Ebongue a placé une tête surpuissante sur la transversale d'Anthony Lopes (41e).

Vidéo - Mendy a accéléré, Terrier en a profité : l'ouverture du score de l'OL 01:03

Mendy était dans tous les bons coups

En seconde période, le rythme est monté d'un cran et Lyon a encore mis à contribution le capitaine et gardien de Bourges Foot. Plus agressifs, les Lyonnais sont enfin parvenus à concrétiser leur supériorité. Après une frappe en pivot de Léo Dubois (47e), c'est finalement Martin Terrier, titulaire en attaque, qui a ouvert le score après un bon centre de Ferland Mendy (0-1, 59e). Mais ce but n'a pas fait douter pour autant Bourges qui a tout tenté pour revenir au tableau d'affichage. En l'espace de trois minutes, Anthony Lopes a réalisé un quadruple sauvetage pour éviter l'égalisation (61e, 62e, 63e).

Vidéo - Du sérieux, des occasions et un excellent Lopes : Lyon a eu tout bon pour battre Bourges 03:48