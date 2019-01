PSG - "Toutes les options envisagées" pour Neymar, victime d'une "réactivation" de sa blessure

Le pied droit de Neymar refait parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. L'attaquant du Paris Saint-Germain est sorti mercredi lors du match contre Strasbourg (2-0) à l'heure de jeu, en boitant après une charge de Moataz Zemzemi. Très rapidement, le Brésilien a passé des examens, et le club a communiqué sur sa blessure, assez inquiétante.

"Les premiers examens pratiqués ont mis en évidence une réactivation douloureuse de la lésion du cinquième métatarsien droit", explique le communiqué. Soit la même blessure qu'en 2018, contre l'Olympique de Marseille (février) qui avait sonné le glas de sa saison avec Paris (3-0). Neymar avait dû déclarer forfait pour le 8e de finale retour face au Real Madrid, perdu par ses coéquipiers, puis pour le reste de la saison en club. Il n'avait repris qu'avec la sélection du Brésil, pour préparer la Coupe du monde. Le club attend "l’évolution dans les prochains jours" mais "toutes les options thérapeutiques doivent être envisagées".

Vidéo - Inquiétude à Paris : Neymar est sorti blessé au pied droit 02:01

Après la blessure de Marco Verratti (entorse de la cheville gauche), c'est une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui perd un élément offensif incontournable et qui affrontera dans trois semaines (le 12 février) Manchester United en huitième aller de Ligue des Champions. Thomas Tuchel n'a pas caché son inquiétude à la fin du match : "Le docteur est inquiet, et Ney aussi, car c'est le même pied (que l'an dernier, ndlr). C'est au même endroit." En pleine dynamique, Neymar rayonnait dans les statistiques (20 buts et 10 passes décisives en 23 matches, toutes compétitions confondues), et semblait épanoui, sur le terrain avec Kylian Mbappé surtout, et auprès de son nouvel entraîneur allemand.

Vidéo - Tuchel au sujet de Neymar : "Il est à l'hôpital, je suis inquiet car c'est le même pied..." 01:03

Entre l'indisponibilité de Verratti, la brouille du club avec le milieu Adrien Rabiot et les dépannages plus ou moins convaincants de Dani Alves et Julian Draxler, le PSG est toujours à la recherche d'un milieu défensif. Tuchel lui-même a mis la pression sur le club dans ce sens. Mais avec la blessure de Neymar, l'inquiétude a changé de secteur de jeu, et surtout de dimension.

(Avec AFP)