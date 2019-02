Coupe de France : Le Stade Rennais renverse le Losc pour rallier les quarts

Rennes a été renversant face à Lille pour se qualifier pour les quarts de finale de la coupe de France pour la première fois depuis 2014. Grâce à un doublé de Jordan Siebatcheu, entré en cours de jeu, les Rennais ont infligé à Lille sa première défaite de l’année 2019 (2-1). Les joueurs de Julien Stéphan sont sortis logiquement vainqueurs d’une rencontre où ils ont évolué pendant plus d’une heure à 11 contre 10, qui leur permet de prolonger leur aventure dans la compétition.

Après 6 victoires d’affilée depuis le 1er janvier, Lille a chuté, et le doit à sa nervosité, criante en début de rencontre. Pourtant plus précis que leurs adversaires techniquement, les joueurs de Christophe Galtier ont multiplié les fautes. Et ils ont rapidement été sanctionnés, après un tacle dangereux d’Adama Soumaoro sur Mexer, qui a conduit à l’expulsion du premier dès la 20e minute de jeu. Le LOSC, qui avait eu une énorme occasion d’ouvrir le score auparavant par Jonathan Ikoné (11e), a alors subi les assauts adverses.

Siebatcheu, changement gagnant

Mais les rouge et noir ont manqué d’efficacité (28e, 41e), et Adrien Hunou, titularisé en pointe, a buté face à un grand Mike Maignan (36e), dans une première période où chaque équipe a rendu coup pour coup à son adversaire. Au retour des vestiaires, l’entrée de M’Baye Niang côté breton a logiquement permis aux locaux de prendre l’ascendant. Mais comme souvent cette saison, les Rennais ont manqué de tranchant devant le but (48e), ont joué de malchance en touche la barre par Hunou (51e), et d’imagination face au bloc lillois.

Les Nordistes ont même cru réaliser un hold-up, sur un but de la tête de l’inévitable Nicolas Pépé suite à un corner (0-1, 65e). Pas toujours serein, Rennes, à force de pousser, a fini par faire craquer le deuxième de Ligue 1. Entré en jeu quelques minutes auparavant (72e), Siebatcheu a marqué son premier but de la soirée de la tête à l'entrée des six mètres sur un centre de Benjamin Bourigeaud (1-1, 74e).

Et alors qu’on semblait se diriger vers une prolongation, l’ancien Rémois a marqué dans une position similaire dans le temps additionnel pour libérer son équipe et le Roazhon Park (2-1, 90e+1). De quoi mettre du baume au cœur du Stade Rennais, un peu plus d’une semaine avant son 16e de finale de Ligue Europa face au Bétis Séville. Lille, de son côté, va pouvoir se concentrer pleinement sur le championnat.