Coupe de France : Malmené par Sète, Lille a assuré l'essentiel

Lille passe dans la douleur. Bousculés tout au long de la rencontre par une équipe de Sète valeureuse et joueuse, les Nordistes ont malgré tout réussi à l’emporter sur la plus petite des marges (0-1). Jonathan Bamba a inscrit l’unique but du match juste après la mi-temps (48e). Le LOSC est le troisième club de Ligue 1 à avoir validé son billet pour les 8e de finale de la Coupe de France après Guingamp et Toulouse, qui se sont aussi qualifiés ce mardi.

Dauphin du PSG, Lille vit une saison exaltante en championnat et pourrait également s’offrir de belles émotions en Coupe de France. Les Dogues ont en tout cas fait ce qu’il fallait pour franchir l’obstacle des 16es de finale ce mardi. Cela n’a cependant pas été simple, bien au contraire. Opposé à Sète, pensionnaire de N2 (4e division), le LOSC a d’abord été sérieusement chahuté. Poussés par leur public, les locaux ont réalisé un premier acte enthousiasmant, marqué par plusieurs incursions incisives dans la surface adverse.

Pépé sur le banc, Ikoné et Bamba font la différence

Fébrile, la défense lilloise a été maintenue à flots par Mike Maignan, notamment auteur d’une belle parade devant Didier Yagousseti (28e). Sans Nicolas Pépé (resté sur le banc), l’attaque de l’actuel 2e de Ligue 1 n’a pas été étincelante, à l’image d’un Loïc Rémy peu en réussite. Mais les deux autres membres de la “BIP-BIP” n’ont eu besoin que d’une occasion pour trouver la faille. Après une accélération sur le côté droit, Jonathan Ikoné a délivré un centre en retrait parfait pour Jonathan Bamba. L’ancien Stéphanois ne s’est pas fait prier pour conclure de près (48e).

Vidéo - Petit pont, débordement et centre parfait : Ikoné a fait tout le travail pour Bamba 00:21

Lille a affiché davantage de maîtrise après cette ouverture du score, mais cela n’a pas duré longtemps. Les Héraultais n’ont pas abdiqué et ont fait planer un danger quasi-permanent aux abords de la surface de Maignan, grâce entre autres à de nombreux corners (douze au total). Les efforts des Sétois n’ont néanmoins pas été récompensés et la formation de l’élite a conservé son court avantage jusqu’au bout (0-1). Sans briller, les hommes de Christophe Galtier assurent donc l’essentiel et se qualifient pour les 8es de finale de la compétition.