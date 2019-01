Coupe de France : Toulouse élimine Reims aux tirs au but, fin de parcours pour Les Herbiers

Toulouse – Reims : 4-4 (4-3 t.a.b.)

C’était la seule affiche entre deux clubs de Ligue 1 de ce mardi soir. Et elle n’a pas déçu. Comme face à Lyon en championnat il y a une semaine (2-2), le TFC a été incapable de tenir – dans le temps réglementaire - une victoirequi lui tendait les bras. Aaron Leya Iseka par deux fois (44e, 82e) puis Manuel Garcia (68e) ont donné l’avantage aux Violets. Mais Boulaye Dia (47e), Rémi Oudin (77e) et Xavier Chavalerin (87e) ont répondu à chaque fois. Alors quand Mathieu Cafaro a donné l’avantage aux siens en prolongation (3-4, 108e), il a semblé que le TFC avait laissé passer sa chance. Mais c’était sans compter sur un (généreux) penalty de Max-Alain Gradel en toute fin de rencontre (4-4, 119e). L’Ivoirien a de nouveau transformé son tir au but durant la séance, alors que Cafaro a manqué le sien…

AS Nancy Lorraine - En Avant Guingamp : 1-2 après prolongations

ASF Andrézieux - Lyon Duchère : 1-2

FC Villefranche - Vendée Les Herbiers : 2-0

Plus d'infos à suivre...