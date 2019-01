Coupe de France : Viry s'active pour faire annuler la suspension de son gardien contre Caen

Le club amateur de Viry Châtillon affrontera-t-il Caen, mercredi, avec son gardien titulaire sur le pré ? Vincent Da Silva a reçu un carton rouge ce week-end et est donc suspendu pour la rencontre contre la formation de L1. "Je suis déçu mais on ne peut rien y faire. Le club a déposé un recours, on verra bien", a indiqué à l'AFP, Vincent Da Silva, qui avait écœuré les attaquants angevins en 32e et largement contribué à l'exploit de son club de sixième division (R1) face à l'équipe de l'élite (1-0).

Faute d'annulation, son carton rouge vendredi en match de championnat de la ligue de Paris Île-de-France le suspendra automatiquement pour le 16e de finale de Coupe de France face à Caen mercredi. Le motif : un envahissement de terrain provoqué par son altercation avec un attaquant adverse - lui aussi exclu -, rapporte le gardien amateur.

" Il n'y a pas eu de coup porté, pas de bagarre générale. "

"Il s'est passé ce qui arrive tous les dimanches", veut relativiser l'entraîneur adjoint de Viry-Châtillon Ludovic Danga, contacté par l'AFP. "Il n'y a pas eu de coup porté, pas de bagarre générale." "Le match était filmé donc on a envoyé la vidéo à la ligue (régionale) et fait une demande pour qu'une commission spéciale se réunisse mardi soir", indique-t-il.

Pour le héros des Essonniens en 32e, le scénario est d'autant plus cruel qu'il a été exclu en toute fin de match lors de la victoire des siens aux Lilas vendredi : "Après le rouge, je n'ai même pas eu le temps de retourner au vestiaire que l'arbitre a sifflé la fin du match", raconte-t-il. Affaire à suivre.