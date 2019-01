Garcia : "Il faudra des actes, c'est le plus important"

La coupure de fin d'année n'a rien changé. L'OM, qui a fini 2018 dans un joli marasme, a repris 2019 avec une "belle" humiliation face à Andrézieux (2-0) en 32es de finale de la Coupe de France. Le club phocéen, seulement 6e en Ligue 1, prend ainsi la porte dès son entrée en lice dans cette compétition. Et fait une nouvelle croix sur une épreuve après avoir été sorti en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue. Cette défaite cinglante face à un pensionnaire de N2, soit la quatrième division française, replace surtout le club face à ses doutes.

"C'est une grande déception, c'est inadmissible, on doit afficher d'autres valeurs. Ce groupe vit bien mais ça ne suffit plus", s'est emporté Jacques-Henri Eyraud sur notre chaîne. Le président marseillais attend du changement. Mais pas forcément sur son banc : Rudi Garcia ne semble toujours pas menacé d’après ses dires : "C'est l'entraîneur que j'ai choisi, il se démène pour trouver des solutions", a expliqué Eyraud. "Je vais continuer à me battre au jour le jour pour que les choses changent, à savoir que l'on gagne des matches à nouveau", confirme d'ailleurs le technicien phocéen, pas enclin à abandonner le navire.

Vidéo - Eyraud soutient Garcia mais lui suggère de "changer et tester des approches nouvelles" 01:31

" Andrézieux a montré ce qu'est une équipe… "

L'ampleur de la tâche est cependant énorme. Ce match l’a encore illustré. "Nous n'avons été efficaces ni devant ni derrière. En Coupe, cela ne pardonne pas", s’agace Garcia. Et il ne cherche pas à dédouaner son équipe. "Nous n'avons pas l'excuse du terrain: nous jouions au stade Geoffroy-Guichard. La pelouse était bonne. C'est donc encore plus grave quand c'est comme ça", enchaîne-t-il en parlant d'une prestation "inadmissible" alors que l'OM vient d'enregistrer son 7e match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. Si le terme "inadmissible" revient inlassablement dans les discours des Olympiens, ce n'est pas un hasard. Ce dimanche, les Marseillais ont affiché un bien triste visage.

S’il y a eu du déchet et un manque d’inspiration criant, il n'y avait surtout pas d'envie de se battre. Pas d'âme. Pas d’esprit d’équipe. C'est d’ailleurs bien dans l'attitude que Garcia compte déjà voir autre chose de la part de ses protégés : "Andrézieux a montré ce qu'est une équipe qui en voulait, qui se battait ensemble. C'est ce qui nous a manqué fortement. Il faut se remettre les têtes à l'endroit et se montrer beaucoup plus pugnaces que nous ne le sommes en ce moment. On a beaucoup de choses à voir avec les joueurs. Nous ne nous contenterons pas de paroles. Il faudra des actes, c'est le plus important."

Vidéo - Comment l'OM s'est fait humilier par Andrezieux : le résumé d'une déroute 02:50

Le mercato comme solution ?

Ces actes pourraient venir des coulisses déjà. Pendant ce mercato d'hiver, Marseille cherche notamment des renforts. Un latéral gauche est espéré. Et surtout, un attaquant apte à changer la donne sur le front de cette attaque si souvent décevante. Le nom de Mario Balotelli, qui n'a pas marqué un but en une demi-saison à Nice, est évoqué.

Mais Garcia attend surtout un rebond de son groupe encore très proche de celui qui avait atteint la finale de la Ligue Europa la saison : "Ce n'est pas le moment de parler du mercato", lance-t-il avant de tenter la méthode Coué : "Cela va changer car on va trouver des solutions. Nous trouverons. Il n'y a que cela à faire." Car il y a urgence. En attendant, Marseille s'enfonce. Et la colère gronde sur la Canebière.