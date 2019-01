L'AS Monaco se qualifie pour les 16es

Monaco n'a pas eu à forcer son talent. Faciles vainqueurs sur la pelouse du Canet Roussillon FC (National 3) grâce à un but de Moussa Sylla dès la 2e minute de jeu à la suite d'un centre au second poteau Diop, les Monégasques n'ont eu qu'à gérer le reste de la rencontre. Aidés par l'expulsion prématurée de Lopy, écopant d'un carton rouge pour une semelle sur le ventre de ce même Sylla (17e), les hommes de Thierry Henry auraient pu alourdir la marque avec plus de réalisme, notamment de la part de Romain Favre (22e, 27e). Quasiment jamais inquiété, le club du Rocher a gagné son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France.

Avant-dernier en L1 et battus à domicile par Guingamp (0-2) juste avant la trêve - leur onzième défaite en dix-sept matchs de championnat -, les hommes de Thierry Henry ont assuré l'essentiel avec une équipe très jeune et fortement remaniée en raison de nombreuses absences, notamment celle de leur attaquant Radamel Falcao rentré en Colombie pour enterrer son père. C'est seulement la cinquième victoire en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour le champion de France 2017 qui alignait sa recrue du mercato, le défenseur brésilien Naldo arrivé trois jours plus tôt en provenance de Schalke 04 (Allemagne).

Quintuple vainqueur de l'épreuve, la dernière fois en 1991, Monaco s'est évité une crise supplémentaire et a offert à Thierry Henry sa troisième victoire (3 nuls et 9 défaites) depuis son arrivée sur le Rocher, le 11 octobre dernier, en lieu et place de Leonardo Jardim. Mais pour parler de renouveau, les Monégasques vont désormais devoir enchaîner.