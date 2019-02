Lyon dispose de Caen (3-1) et se qualifie pour les demi-finales

Lyon retrouve le sourire. Ce mercredi soir, au Groupama Stadium, l'OL a éliminé Caen en quart de finale de la Coupe de France (3-1). Jason Denayer (26e), Maxwel Cornet (49e) et Memphis Depay (84e) ont permis aux Lyonnais de valider leur ticket pour le dernier carré de la compétition, alors que Casimir Ninga (78e) avait relancé les espoirs caennais pendant seulement six minutes, en fin de rencontre. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi, les demi-finales se dérouleront le mardi 2 ou le mercredi 3 avril.

Défait par l'AS Monaco lors de la dernière journée de championnat (2-0), l'Olympique Lyonnais avait à cœur de se relancer en Coupe de France. Par rapport à dimanche dernier, Bruno Genesio avait décidé d'opérer plusieurs changements. En face, une équipe caennaise bien mal en point en championnat et qui était bien décidée à jouer crânement sa chance. Comme l'an passé lorsqu'elle avait sorti l'OL, au même stade de la compétition (1-0), en Normandie.

Pourtant, Lyon a mis le pied sur le ballon d'entrée de jeu et a même fini par ouvrir le score peu avant la demi-heure de jeu, sur sa seule tentative cadrée de ce premier acte. Sur un corner joué en deux temps, Memphis Depay a déposé le ballon sur la tête de Jason Denayer, qui a su profiter de la sortie ratée d'Erwin Zelazny (26e, 1-0). Dès la reprise, Maxwel Cornet, parfaitement lancé en profondeur par Lucas Tousart, a doublé la mise, d'un ballon piqué (49e, 2-0).

Vidéo - Tousart en mode Pirlo, Cornet à la finition et l'OL a pris le large 01:00

Memphis, 1462 minutes plus tard

De son côté, Caen, qui avait opté pour un 5-4-1 d'entrée, a rapidement changé de système (4-4-1-1). La faute à un Adama Mbengue particulièrement tendu et averti très tôt (13e) dans la rencontre, avant de céder sa place à Fayçal Fajr (39e). De son côté, Saîf-Eddine Khaoui a tenté sa chance à plusieurs reprises, sans pour autant réussir à tromper la vigilance d'Anthony Lopes (16e, 21e). En fin de rencontre, les hommes de Fabien Mercadal ont réussi à réduire l'écart. Fayçal Fajr a trouvé la barre sur coup franc et Casimir Ninga, qui avait bien suivi, s'est contenté de pousser le ballon au fond du but (78e, 2-1).

Un espoir de courte durée puisque six minutes plus tard, Memphis Depay, juste après avoir provoqué l'expulsion directe d'Alexander Djiku, a mis fin à une disette de 1462 minutes en prenant Zelazny à contre-pied sur un coup franc détourné par le mur (84e, 3-1). Pour la première fois depuis 2012, Lyon retrouve donc les demi-finales de la Coupe de France. Cette année-là, l'OL avait réussi à soulever le trophée. Sept ans après, les Gones ne seront certainement pas contre revivre ce moment unique.