Maxence Caqueret titulaire avec l'OL face à Bourges

Maxence Caqueret ne sera pas le seul jeune joueur à être titulaire ce samedi soir puisque Oumar Solet débutera lui aussi le match face à Bourges. Il est aligné dans une défense à trois avec Denayer et Marcal alors que Dubois et Mendy occuperont les couloirs. Au milieu, Caqueret sera accompagné de Pape Cheikh Diop et Ndombélé.

Vidéo - Caqueret, le regista de l’OL appelé à prendre le pouvoir 01:15