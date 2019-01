Pourquoi Moussa Dembélé doit être titulaire à l'OL

Il y avait Sidney Govou, buteur héroïque à la 90e minute à Geoffroy-Guichard en 2004 (2-3). Il y avait aussi Jimmy Briand, bourreau des Verts tout au bout du temps additionnel en 2013 (1-2). Dimanche dernier, ce fut au tour de Moussa Dembélé de se faire un nom chez les supporters de l'OL. L'attaquant français a imité ses prédécesseurs en terrassant l'ennemi juré de Saint-Etienne dans son antre, quelques secondes à peine avant le terme du 118e derby (1-2). Pas mal pour un supersub.

Nouvelle idole des supporters lyonnais, Dembélé n'était en effet considéré, jusqu'à son coup de tête victorieux de la 95e minute, que comme un joker de luxe par son entraîneur Bruno Genesio. Les faits ont pu donner raison au coach de l'OL : lors du match précédent, le 16 janvier à Toulouse, l'ancien du Celtic avait déjà marqué après son entrée en jeu (2-2). Mais désormais, Dembélé peut être bien plus qu'un simple remplaçant. Ce, pour plusieurs raisons.

Parce qu'il est immunisé après le derby

Acclamé après le match entre Saint-Etienne et l'OL dimanche, Moussa Dembélé aurait bien pu connaître un destin complètement opposé. La faute à son énorme raté, une vingtaine de secondes avant son but décisif, dans une position similaire. Seul devant la cage, aux six mètres, l'ex-buteur du Celtic avait manqué son coup de tête et envoyé le cuir par-dessus la barre. Heureusement, quelques secondes plus tard, tout était oublié.

Derby oblige, Dembélé jouit désormais d'un crédit beaucoup plus important aux yeux des supporters grâce à ce but décisif, à la manière de Jimmy Briand il y a quelques saisons. C'était le cas également, dans un autre contexte, pour Maxwel Cornet après ses grandes performances face à Manchester City en Ligue des champions (but à l'aller, doublé au retour).

Le but de Moussa Dembélé face à l'ASSEGetty Images

Parce qu'il doit encore prendre confiance

Début janvier, l'entraîneur de l'OL était monté au créneau pour défendre son attaquant. "Je trouve que vous êtes assez sévères avec lui, on oublie que c'est encore un très jeune joueur, qu'il arrive dans un nouveau club", avait dit Genesio en conférence de presse. Avant d'ajouter : "C'est important de lui maintenir notre confiance et de le faire enchaîner le plus possible. Attaquant, comme gardien de but, c'est un poste qui demande beaucoup de confiance."

Cette confiance, Moussa Dembélé n'a pas eu moult occasions de la construire depuis son arrivée à l'OL. Régulièrement titulaire en début de saison, l'attaquant n'a pas débuté un match de championnat depuis… Saint-Etienne, à l'aller, le 23 novembre dernier (1-0). L'international Espoirs n'a eu que peu d'opportunités de s'illustrer sur 90 minutes, à l'exception d'un huitième de finale de Coupe de la Ligue à Amiens, où il a marqué et donné une passe décisive (2-3, le 19 décembre), et d'un premier tour de Coupe de France contre Bourges, où il a quasiment tout raté (0-2, le 5 janvier).

Pas vraiment optimal, pour un attaquant qui s'adapte à un nouveau championnat et un nouveau club. Pourtant, Dembélé a marqué : avec six buts, il est le co-meilleur buteur du club en L1. Son entraîneur lui-même le félicitait après le derby : "L’objectif de sa rentrée, c’était justement d’amener plus de puissance, plus de poids devant. (…) Moussa, ça fait deux matches de suite qu’il entre et qu’il marque." Désormais, la prochaine étape consiste à reproduire cela en ayant débuté. Pour ne pas se contenter d'un statut de supersub forcément fragile.

Parce qu'il est plus décisif que la concurrence

Malgré un temps de jeu inégal, Moussa Dembélé présente tout de même une feuille de statistiques plus qu'honorable. Co-meilleur buteur du club en Championnat, donc, en compagnie de Nabil Fekir et Houssem Aouar, l'attaquant a marqué huit fois toutes compétitions confondues avec l'OL cette saison, et donné quatre passes décisives. Ce qui le place, d'un certain point de vue, devant ses concurrents pour une place en attaque.

Moussa Dembele possède un ratio de gestes décisifs similaire à celui de Nabil FekirGetty Images

Si les attaquants sont d'abord jugés par les chiffres, alors Dembélé mérite une place de titulaire à l'OL. D'autant que l'international Espoirs a toutes les qualités pour s'intégrer au dispositif lyonnais, le 3-4-1-2 récemment mis en place par Genesio. Ne lui reste qu'à affiner sa relation technique avec ses partenaires, Depay et Fekir en tête, et à s'adapter au jeu d'une équipe où les offensifs aiment plus que tout avoir le ballon dans les pieds. Pour cela, rien de secret : il faut jouer.