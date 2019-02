PSG : Meunier "disponible" contre Dijon, Cavani proche du retour, Marquinhos au repos

"Thomas Meunier est disponible. Il peut jouer (contre Dijon). On a eu le spécialiste vendredi, il nous a dit qu'il avait des doutes pour (le match contre Nîmes, victoire 3-0) mais que c'était OK pour mardi", a annoncé Thomas Tuchel. L'entraîneur du PSG était présent en conférence de presse ce lundi, à l'aube du quart de finale de Coupe de France face à Dijon (mardi, 21h10).

Concernant son buteur Edinson Cavani, blessé à la hanche depuis début février, "il va faire son retour à l'entraînement cette semaine avec l'équipe", a annoncé l'entraîneur parisien. "Il discute en ce moment avec les docteurs mais c'est le plan. Il a travaillé très dur, c'est un grand professionnel. Il n'est pas prêt pour jouer (mardi) mais j'espère qu'il pourra jouer samedi à Caen", a-t-il ajouté.

Concernant Marquinhos, Tuchel a expliqué que le Brésilien devait "se reposer quelques jours". "Marquinhos doit souffler contre Dijon c'est nécessaire. Je dois me protéger. Il a toujours l'air reposé. C'est dangereux de le laisser jouer. Il a trois jours de repos. Tous les autres sont là", précise l'entraîneur parisien.

" C'est une compétition très importante "

Le PSG, quadruple tenant du titre de la Coupe de France, n'est encore lice que dans une seule des deux coupes nationales. Le club parisien, quintuple tenant du titre de la Coupe de la Ligue, a en effet été éliminé par le dernier de Ligue 1 Guingamp (2-1) en quart de finale de l'édition 2019, en janvier. Dijon, avant-dernier de L1, peut-il refaire le même coup ? "Ils ont une phase difficile (en championnat) mais c'est aussi une occasion de montrer (leur niveau) pour eux, de jouer plus libre qu'en championnat. Parce que c'est un match décisif, un match à Paris, personne n'attend de grandes choses de leur part", a souligné Thomas Tuchel.

"Pour cela, c'est absolument nécessaire qu'on joue concentré et de manière sérieuse, pour avoir la possibilité de gagner et d'aller en demi-finale. C'est une compétition très importante, pour moi, l'équipe, le club, et les supporters. C'est le défi", a-t-il encore prévenu.