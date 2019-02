Quel avenir pour Thuram ? "Son père a bien conscience du contexte dont il a besoin"

Il n'a pas besoin de se faire un nom. Juste un prénom. Ce n'est cependant jamais le plus évident. La pression des regards, l'attente qui pèse sur tout "fils de" aident rarement à s'affirmer au plus haut niveau. Mais en ce moment, Marcus Thuram semble y parvenir avec brio. Il n'est plus seulement le fils du champion du monde 1998. C’est un jeune qui ne laisse pas indifférent. "Je lui prédis un grand avenir. Ça va être un grand joueur !", a même annoncé l'entraîneur stéphanois Jean-Louis Gasset début janvier. A 21 ans, son futur s'annonce clairement prometteur. Mais assurément aussi, loin de… Guingamp. L'En Avant n'a plus les arguments pour le retenir et va le laisser partir dans quelques mois. Reste à savoir où et dans quelles conditions.

Puissant, rapide, doté d'une belle capacité d'élimination (3.6 dribbles par match, soit le 4e de L1) et décisif, le grand Marcus (1m89) n'en finit plus d'afficher ses qualités en L1 mais aussi dans les coupes nationales, où il a planté 4 buts en 4 rencontres. Après une première saison pour prendre la température de l'élite tricolore (3 buts en 32 matches), il est plus mature, plus régulier et plus efficace comme en témoignent ses 11 réalisations (dont 7 en L1) en 22 matches toutes compétitions confondues. Si son équipe connait une saison compliquée - ce qui ne l'aide pas forcément à s'exprimer -, il tire son épingle du jeu du haut de ses 21 ans. "Il fait partie de ces joueurs qui depuis le début de la saison font gagner leur équipe et créent du danger", salue l'entraîneur rennais Julien Stephan.

Il a montré au marché que son étape à Guingamp était terminée

Comment Guingamp - bon dernier de L1 - pourrait alors le conserver une année de plus ? Un an et demi après son arrivée de Sochaux, c'est juste impensable. Surtout que Marcus Thuram arrive en fin de contrat en juin 2020. L'heure du changement et d'une nouvelle étape sonne bien de plus en plus en fort. "C'est un garçon qui a beaucoup progressé en 2018. Comme quand il a quitté Sochaux pour rejoindre Guingamp, il est arrivé à un stade où il peut prétendre à passer un palier, nous explique Laurent Schmitt, agent sportif qui connaît bien le milieu du football breton. Il a montré au marché que son étape à Guingamp était terminée. Maintenant, quel cran au-dessus ? C'est la question."

La zone d’ombre est aujourd'hui bien là pour un élément arrivé dans les Côtes-d'Armor pour à peine plus d'un demi-million d'euros. Ses prestations depuis le début de cet exercice attirent les regards. Du coup, sa cote et son prix n'en finissent plus de grimper. "Sur ce que j'ai vu, sur sa progression à Guingamp, sa capacité à mettre en difficulté les meilleurs joueurs au poste en championnat ou encore son âge, il vaut entre 15 et 20 millions selon moi", annonce Laurent Schmitt qui complète : "Il est puissant, il est décisif. Et il a de la marge. Pour moi, il est en effet encore très perfectible." Et c'est aussi pour cela qu'il fait saliver les autres clubs.

Il a un père qui s'y connait

S'il est déjà efficace, le natif de Parme, qui se montre plus en vue sur l'aile mais pourrait percer en pointe, est encore une pépite à façonner. "La finition, la précision et la frappe de balle sont des axes de travail pour le jeune joueur qu'il est", confirme son entraîneur Jocelyn Gourvennec. "Il excelle dans l'élimination, dans la capacité d'impacter l'adversaire par ses dribbles, sa vitesse. Il a une capacité d'élimination de haut niveau. Il faut qu'il renforce ses points forts et qu'il soit aussi plus précis." La version terminée du jeune Thuram a donc de quoi intriguer. Et ils sont légion à espérer en profiter.

Son nom a ainsi déjà circulé en Premier League, où Manchester United et Arsenal, auraient un œil sur lui. Et des clubs allemands (Dortmund) seraient aussi à l'affut. "Je le vois très bien en Allemagne, avoue d'ailleurs Laurent Schmitt. Les Allemands sont très présents aujourd'hui sur le marché français. Et tous les Français qui y vont sont bien préparés pour y réussir. Regardez Abdou Diallo (Dortmund), Evan Ndicka (Francfort)…. Il a le profil. Et quand on se penche sur sa carrière qui est jusque-là bien pensée, l'Allemagne fait sens."

Une chose est en effet sûre : il ne partira pas chez le premier venu ou dans n'importe quel championnat. Ses premiers pas dans le monde pro ont été réfléchis. Et expliquent peut-être son éclosion. Il serait étonnant de le voir changer sa manière de construire sa carrière. "Il a un père qui s'y connait", rappelle Laurent Schmitt avec malice. "Son père a bien conscience du garçon, de son potentiel et du contexte dont il a besoin". Sur ce plan-là, ce n'est pas négatif d'être le "fils de". Même si ce n’est pas pour cela, qu’il va y avoir du monde pour tenter de l’attirer.