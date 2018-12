Suivez le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France en exclusivité sur Eurosport

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, c'est ce lundi ! Dès 20h30, la cérémonie sera à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 2, Eurosport Player et eurosport.fr.

Comme toujours, ce tirage sera marqué par l'entrée en lice des vingt clubs de Ligue 1. Qui affrontera le PSG, tenant du titre depuis 2015 ? Quel club défiera l'OM, qui a soulevé le trophée à dix reprises ? La réponse dans la soirée. Pour rappel, les 32es de finale de la Coupe de France se dérouleront le samedi 5 et le dimanche 6 janvier. Comme toujours, un match sera inversé si deux clubs ont au minimum deux divisions d'écart. Ainsi, le club le plus "petit" évoluera à domicile. Et ce même s'il a été tiré en deuxième.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Les clubs engagés :

Ligue 1 : Amiens / Angers / Bordeaux / Caen / Dijon / Guingamp / Lille / Lyon / Marseille / Monaco / Montpellier / Nantes / Nice / Nîmes / Paris-SG / Reims / Rennes / Saint-Etienne / Strasbourg / Toulouse

Ligue 2 : GFC Ajaccio / Brest / Châteauroux / Clermont / Grenoble / Le Havre / Lens / Metz / Nancy / Niort / Orléans / Red Star / Sochaux / Valenciennes

National : Concarneau / Sannois Saint-Gratien / Lyon Duchère / Marignane-Gignac / Tours / Villefranche

National 2 : Andrézieux / Bergerac / IC Croix / Les Herbiers / Saint-Pryvé Saint-Hilaire / Schiltigheim / Sète / AS Vitré

National 3 : Aurillac / Canet Roussillon / Limonest / GSI Pontivy / Stade Pontivyen / Raon L'Etape / Saint-Quentin

Régional 1 : Gravelines / AL Lamentin (Martinique) / Noisy-le-Grand / Viry-Châtillon

Régional 2 : Longueau, Olympique Strasbourg

Trois matches restent à disputer :

Crest Aouste (R3) - Puy (N2)

US Charitoise (N3) - Bourges (N3)