"Une honte intégrale" : Bernard Tapie ne digère pas la défaite de l'OM à Andrézieux

Plus qu'une (nouvelle) défaite, l'OM a subi une véritable humiliation, dimanche. Face à Andrézieux, un club de National 2, le club olympien a été tristement battu (2-0) lors des 32es de finale de la Coupe de France. Auteurs d'une prestation catastrophique, les joueurs marseillais n'ont pas été épargnés par Bernard Tapie, l'ancien président historique du club. Bien connu pour son franc-parler, ce dernier s'est montré fidèle à sa réputation sur les ondes de France Bleu , lundi.

Vidéo - Comment l'OM s'est fait humilier par Andrezieux : le résumé d'une déroute 02:50

" On ne peut pas faire des matchs comme ça "

Pour qualifier la défaite de l'OM, Tapie a ainsi évoqué une "honte intégrale". "On ne peut pas faire des matchs comme ça, les mains dans le short. Ce n'est pas possible (...) L'essentiel des joueurs n'est plus d'être les meilleurs sur le terrain. Certains ont la tête ailleurs. Il y a un découragement. C'est un cercle vicieux", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il faut avoir " le courage d'affronter cette situation en changeant beaucoup de choses". Comme Rudi Garcia ? "La crise est plus profonde que cela", répond l'ancien patron de l'OM.

Dans la foulée de cette incroyable débâcle, Jacques-Henri Eyraud, l'actuel président marseillais, avait confirmé que son entraîneur n'était pas en danger. Reste à savoir jusqu'à quand.