Les 32es de finale de la Coupe de France nous réservent de belles rencontres. Des matches que vous pourrez voir sur Eurosport. Notamment les deux duels entre clubs de L1 : Rennes-Amiens ou Monaco-Reims. Les oppositions entre clubs de l'élite et de L2 ne devraient pas non plus manquer de sel : le derby breton Lorient-Brest, Valenciennes-Dijon ou Bordeaux Le Mans. D'autres duels entre clubs professionnels et amateurs vaudront également le détour : Trélissac (N2) - OM, Linas Monthléry (R1) - PSG, Dieppe (N3) - Angers ou Rouen (N2) - Metz.

Vendredi 3 janvier

20h55 : Bordeaux (L1) - Le Mans (L2) sur Eurosport 2

Samedi 4 janvier

13h : Bayonne (N3) - FC Nantes (L1) Triplex sur Eurosport 2

13h : Niort (L2) - Saint-Pierroise (R1) Triplex sur Eurosport 2

13h : Guichen (N3) - SM Caen (L2) Triplex sur Eurosport 2

13h : Fabregues (N3) - Paris FC (L2) Exclu Eurosport Player / Eurosport 360

13h : Versailles (N3) - Granville (N2) Exclu Eurosport Player / Eurosport 360

15h : AS Monaco (L1) - Stade de Reims (L1) Triplex sur Eurosport 2

15h : Le Portel (N3) - RC Strasbourg (L1) Triplex sur Eurosport 2

15h : Tours FC (N3) - Nîmes Olympique (L1) Triplex sur Eurosport 2

15h : St Brieuc (N2) - Gonfreville l'Orcher (N3) Exclu Eurosport Player / Eurosport 360

18h : Stade Rennais (L1) - Amiens (L1) Triplex sur Eurosport 2

18h : Red Star (N1) - Chambly (L2) Triplex sur Eurosport 2

18h : St-Pryvé St-Hilaire (N2) - Toulouse FC (L1) Triplex sur Eurosport 2

18h : Sablé-sur-Sarthe (N3) - Pau (N1) Exclu Eurosport Player / Eurosport 360

18h : Angoulême (N2) - FC Challans (N3) Exclu Eurosport Player / Eurosport 360

18h : Belfort (N2) - Montceau-Bourgogne (N3) Exclu Eurosport Player / Eurosport 360

18h : Athletico Marseille (N3) - Rodez (L2) Exclu Eurosport Player / Eurosport 360

20h55 : Bourg-en-Bresse (N1) - Lyon (L1) Eurosport 2

Dimanche 5 janvier

14h15 : Trélissac (N2) - Olympique de Marseille (L1) Multiplex Eurosport 2

14h15 : FC Lorient (L2) - Brest (L1) Multiplex Eurosport 2

14h15 : Reims Ste-Anne (R1) - Montpellier (L1) Multiplex Eurosport 2

14h15 : Raon L'Etape (N3) - Lille OSC (L1) Multiplex Eurosport 2

14h15 : Bastia Borgo (N1) - Saint-Etienne (L1) Multiplex Eurosport 2

17h15 : Frejus (N2) - Nice (L1) Multiplex Eurosport 2

17h15 : FC Dieppe (N3) - SCO Angers (L1) Multiplex Eurosport 2

17h15 : Hombourg (R3) - Prix les Mezières (N3) Multiplex Eurosport 2

17h15 : Valenciennes (L2) - Dijon (L1) Multiplex Eurosport 2

17h15 : Limonest (N3) - Le Puy Foot (N1) Exclu Eurosport Player / Eurosport 360

17h15 : Sannois Saint-Gratien (N2) - Epinal (N2) Exclu Eurosport Player / Eurosport 360

17h15 : Grande-Synthe (N3) - AS Nancy (L2) Exclu Eurosport Player / Eurosport 360

20h55 : Linas Monthléry (R1) - PSG (L1) Eurosport 2

Lundi 6 janvier

20h55 : FC Rouen (N2) - Metz (L1) Eurosport 2