L'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel a annoncé samedi l'absence sur blessure d'Edinson Cavani, Marco Verratti, Juan Bernat et Marquinhos notamment, lors du déplacement dimanche (20h55) à Lorient en 16e de finale de Coupe de France. A ces absences majeures s'ajoutent également celles de Thomas Meunier, Thilo Kehrer et des jeunes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche (17 ans tous deux), a-t-il précisé.

"Malheureusement j'ai une grande liste d'absents" alors qu'"il y a une semaine nous étions 25 joueurs à l'entraînement, tout le monde était là", a commenté le technicien allemand. Tuchel a évoqué "des petites blessures" pour tous les joueurs restés à l'infirmerie. Concernant Cavani, "il n'a pas grand-chose", seulement une gêne "au pubis" (un os du bassin) et "on espère qu'il fera son retour très vite", a-t-il précisé.

Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG (198 buts), devra encore patienter avant d'espérer atteindre la barre des 200 buts sous le maillot parisien, qu'il pourrait d'ailleurs abandonner cet hiver. L'attaquant uruguayen, poussé sur le banc des remplaçants par Mauro Icardi, négocie pour rejoindre l'Atlético Madrid, selon la presse spécialisée.

Face à Lorient, leader de la Ligue 2, Tuchel a dit s'attendre à un match difficile dimanche, d'autant qu'il n'aura que 16 joueurs de champ à sa disposition. "Ce n'est pas un problème de trouver un onze titulaire fort et qui peut gagner", a-t-il positivé. En revanche, l'entraîneur allemand s'est dit "inquiet d'utiliser trop quelques joueurs", alors que le PSG est soumis à un calendrier très dense en janvier.