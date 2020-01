Le Paris SG défiera dimanche (20h55) Linas-Montlhéry (Régional 1) en 32e de finale de Coupe de France avec une défense centrale minée par les blessures: Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo ont déclaré forfait, a annoncé l'entraîneur Thomas Tuchel samedi.

Le technicien allemand n'a pas donné plus d'informations sur les raisons des absences de ses joueurs samedi en conférence de presse. Mais les trois joueurs avaient été touchés avant la trêve, Kimpembe à une cuisse, Silva à une cheville et Diallo aux ischios.

Au-delà de ces absences, Tuchel a indiqué que "tous les autres joueurs sont disponibles" et potentiellement sur la feuille de match dimanche. C'est notamment le cas pour Neymar. Le Brésilien, rentré de vacances au soleil qu'il a largement partagées sur les réseaux sociaux, a eu "un programme individuel" comme les autres et l'a effectué avec son "préparateur individuel", selon Tuchel. "Il peut jouer, mais on n'a pas encore décidé, car on a beaucoup de matches".

En effet, après ce match de Coupe, le PSG entrera dans un marathon de rencontres. Il pourrait ainsi enchaîner jusqu'à 13 matches d'ici à son huitième de finale de Ligue des champions à Dortmund le 18 février.