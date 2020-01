Mauvaise nouvelle pour les fans du Red Star. Selon Le Parisien, la FFF a décidé d'inverser la rencontre opposant le club audonien à l'OGC Nice, et de la délocaliser à l'Allianz Riviera. La fédération a jugé que le Stade Bauer, situé à Saint-Ouen en Seine Saint-Denis, était trop vétuste et n'était pas homologué pour accueillir cette rencontre. De plus; la préfécture de police de Paris a fait part de ses craintes auprès de la FFF en raison des manifestations publiques qui se dérouleront dans la capitale, et des mesures de sécurité à prendre en prévision de l'autre rencontre disputée le même jour au stade Charléty, entre le Paris FC et Saint-Etienne.

L'an passé, le Red Star avait pu accueillir une équipe de Ligue 1, Caen, à Bauer lors des 32es de finale de la Coupe de France. La dernière fois que le club audonien a pu disputer un 16e de finale dans son antre à Saint-Ouen, c'était en 2015 face à Marseille Consolat.