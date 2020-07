COUPE DE FRANCE - A la suite d'une réunion avec leurs dirigeants mercredi, les supporters de l'AS Saint-Etienne ont décidé de ne pas se rendre au Stade de France pour la finale de la compétition nationale le 24 juillet prochain. En raison du coronavirus, les autorités n'étaient disposées à accueillir que 5000 spectateurs aux dernières nouvelles dans l'enceinte dionysienne.

Pour la première fois depuis 38 ans, Saint-Etienne sera au rendez-vous de la finale de la Coupe de France. Et pourtant, la fête ne sera pas totale le 24 juillet contre le PSG. Alors que les autorités ne prévoient d'accueillir que 5000 spectateurs au Stade de France à cause du coronavirus, les supporters stéphanois ont rencontré leurs dirigeants mercredi. Et à l'unanimité, il a été décidé de boycotter l'événement. Les Verts joueront donc sans l'appui de leur public.

Coupe de France Vers un dénouement heureux pour Saint-Etienne et Saliba ? 06/07/2020 À 20:51

En tout état de cause, entre 1200 et 1500 places seront attribuées à chaque club qui en attribuera une bonne part à ses salariés, aux familles des joueurs ainsi qu'aux VIP. Les supporters, dont la part sera donc réduite au maximum, ont décidé de prendre les devants. "Une finale avec 5000 personnes ? Tout compris avec les joueurs, les staffs, la presse, ça va très vite. Pour moi, c'est sans supporter. C'est juste qu'il y aura un peu plus de gens qui vont graviter autour des deux équipes", a d'ailleurs considéré Claude Puel, compréhensif, jeudi en conférence de presse.

Alors qu'il sera difficile de faire respecter les gestes barrières (port du masque obligatoire, distanciation sociale) à des ultras qui ne conçoivent pas le football comme des spectateurs ordinaires, on ne sait pas encore s'il y aura des supporters parisiens. Le contraste pour les Verts sera en tout cas saisissant avec la finale de la Coupe de la Ligue 2013 lors de laquelle 50 000 Stéphanois s'étaient pressés au Stade de France.

Coupe de France Plus de prolongation, moins de passion ? 01/07/2020 À 08:43