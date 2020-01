L'Olympique lyonnais va rembourser les dégâts commis par ses supporters samedi dans le stade Marcel-Verchère de Bourg-en-Bresse (Ain) à l'occasion du match de coupe de France Bourg-Lyon (0-7), a-t-on appris auprès du club de football burgien. Le stade, qui a accueilli 7.600 spectateurs pour cette rencontre, est la propriété de la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (CABBB).

Les clubs de football FBBP01 (National, 3e div.) et de rugby US Bressanne Pays de l'Ain (Fédérale 1, 3e div.) en sont les deux clubs résidents. "Un état des lieux a été établi avant la rencontre avec les responsables de l'OL et ensuite après la rencontre. Les conditions de dédommagements ont été réglées dès samedi soir avant que la délégation du club lyonnais ne quitte les lieux", a précisé Charlotte Maréchal, responsable de la communication du FBBP01.

Selon le FBBP01, 8e du championnat National, et club partenaire de l'Olympique lyonnais, des sièges ont été arrachés ou cassés et il y a eu des débris de fumigènes. "Rien d'exceptionnel dans le football dans le parcage visiteur dès lors qu'il y a des déplacements de supporters. Il n'y a rien d'impressionnant; la tribune n'a pas été cassée", a précisé Mme Maréchal.

476 supporters lyonnais étaient présents dans cette tribune qui leur était réservée. Au delà de la prise en charge des dégradations commises par ses supporters, l'OL a laissé sa part de recettes au club burgien d'un montant de 25.000 euros.