Il y aura bien une rotation d'effectif massive du PSG à Pau. Thomas Tuchel, privé de Marquinhos, Thiago Silva et Juan Bernat sur blessure, avait déjà annoncé la couleur en préservant Neymar et Keylor Navas pour cette rencontre comptant pour les 8es de finale de la Coupe de France. L'entraîneur parisien a confirmé ses intentions avec sa composition de départ. Les stars parisiennes seront bien sur le banc puisque Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marco Verratti, Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe seront remplaçants au coup d'envoi.

Le onze parisien aura quand même relativement belle allure compte tenu de toutes ces absences. Paris se présentera dans un 4-4-2 avec un duo Icardi-Choupo-Moting en attaque. Julian Draxler et Pablo Sarabia animeront les couloirs tandis que Leandro Paredes et Ander Herrera seront associés à la récupération. Derrière, Tuchel a misé sur une charnière Kouassi Kehrer pour protéger la doublure de Navas, Sergio Rico. Colin Dagba et Laywin Kurzawa occuperont les postes de latéraux.