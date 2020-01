Coupe de France

Le FC Nantes a réussi son entrée en matière dans la compétition ce samedi, en s'imposant contre Bayonne deux buts à zéro. Les Canaris repartent avec la qualification mais devront surveiller l'état de santé de Kalifa Coulibaly. L'attaquant nantais se tenait à la cuisse après un face à face perdu à la 81e minute de jeu.

Dans le même temps, Caen s'est fait peur mais a réussi à s'imposer face au FC Guichen, au stade vélodrome de Rennes. Les Caennais, qui menaient au score 2-0 à la mi-temps, ont été rejoints au score à la 78e but par cette formation de National 3 grâce à un but de Manounou. Mais le SM Caen a gardé son avance et s'est qualifié pour les 16e de finale.