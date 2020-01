Coupe de France

Angers - Rennes : le tenant passe par un trou de souris

Le tenant du titre a eu chaud ! Très chaud même. Après avoir mené 2 à 0 puis 3 à 1 ou encore 4 à 3 en prolongation, le Stade Rennais a vu Angers revenir au score à chaque fois. Mais finalement, les Bretons ont su trouver les ressources pour insister et marquer un cinquième but décisif. Histoire de l'emporter (4-5) et ainsi passer en quart de finale à l'issue d'une rencontre dingue. Mais Rennes s'est fait peur inutilement en étant incapable de gérer ses avantages au score.

James Léa-Siliki (0-1, 37e) puis un doublé de M'Baye Niang (0-2, 42e puis 1-3, 61e) ont pourtant d'abord permis au Stade Rennais de compter un avantage confortable à l'heure de jeu. Mais ensuite, le match est devenu fou. Et Angers a profité du manque de gestion des Bretons et de leurs errements défensifs pour revenir dans le match de manière complètement inattendue. Avec un doublé Sada Thioub (1-2, 52e puis 2-3, 85e) puis un penalty de Stéphane Bahoken (3-3, 89e), le SCO a ainsi arraché la prolongation, qui n'a pas calmé les ardeurs, loin de là.

Dans les 30 minutes supplémentaires, il a fallu encore deux nouveaux buts au Stade Rennais pour continuer sa route. Car après avoir inscrit un quatrième but grâce à Yann Gboho - déjà impliqué sur les deux premiers réalisations rennaises (3-4, 101e) -, le club breton a vu Angers égaliser une nouvelle fois par Mathias Pereira Lage (4-4, 105e). Mais Rennes ne voulait décidément pas lâcher son trophée. Et d'une frappe superbe, Jérémy Gélin a finalement offert la qualification aux siens. A l'issue d'un match complètement fou. Une belle soirée. Même si à trois jours d'un derby très attendu en L1 face à Nantes, Julien Stéphan aurait sûrement aimé un peu plus de maitrise de son équipe pour ne pas voir ses joueurs puiser dans leurs réserves.

Limonest (N3) - Dijon : le petit poucet craque juste avant les tirs au but

Le scénario pouvait difficilement être pire pour Limonest. Le pensionnaire de National 3, petit poucet de ces huitièmes de finale, a été crucifié sur la dernière action de la prolongation par Stephy Mavididi, auteur d’une frappe en première intention sur un service idéal de Jhonder Cadiz (1-2, 121e). C’est d’ailleurs l’attaquant vénézuélien, omniprésent, qui avait calmé les locaux au bout d’un cafouillage, un peu plus de cinq minutes après leur but au retour des vestiaires (1-1, 55e).

D’abord timide, le club conseillé par Sidney Govou a repris fort en seconde période, Aziz Bouzit profitant d’un oubli au marquage pour ouvrir le score au second poteau (1-0, 49e). Mais le DFCO a ensuite nettement dominé (20 tirs contre 3), se faisant toutefois peur lorsque Limonest a touché la barre, faisant vibrer le public de Décines. Les « locaux » ont tenu et cru se diriger vers une séance de tirs au but qui aurait ouvert la porte à tous les possibles. Mais sur ce coup-là, la Coupe de France a fait parler sa cruauté, pas sa magie. Du moins pour le petit…