Le tenant du titre n'a pas été tendre envers le Petit Poucet. Sérieux et appliqué, le Stade Rennais a fait respecter la logique, mardi, en quart de finale de Coupe de France face à Belfort (0-3). Les pensionnaires de N2 n'ont pourtant pas démérité dans l'enceinte du FC Sochaux, prêtée pour l'occasion. Buteur puis passeur décisif, Raphinha a fait parler toute sa classe pour emmener les siens vers les demi-finales et donner une nouvelle chance aux Rouge et Noir de conserver leur titre.

Goliath a finalement eu raison de David. Forts de leurs victoires face aux clubs professionnels d'Ajaccio, Nancy et même Montpellier (0-0, 5-4 aux tirs au but), les Belfortains n'ont rien pu faire contre l'actuel 3e de Ligue 1 pour poursuivre leur rêve. Après avoir mis une bonne vingtaine de minutes à monter en régime, le bloc rennais a été récompensé de ses efforts de conservation et de construction par l'homme du match, Raphinha, auteur d'un premier but de toute beauté (24e, 0-1). Une reprise de volée du plat du pied gauche sur un centre millimétré de Del Castillo et l'ouverture du score au stade Auguste-Bonal, habituel antre du FC Sochaux, club voisin et ami de Belfort.

Vidéo - ⚽ Belfort - Rennes : La belle ouverture du score de Raphinha 00:49

Belfort n'avait plus de jus

Le professionnalisme des Bretons leur a permis de s'imposer sans forcément briller, mais en montrant que, physiquement, le fossé était bien réel. Après un penalty converti par M'Baye Niang (71e, 0-2), Jordan Siebatcheu n'a eu qu'à terminer le travail (90e+1, 0-3) grâce à un contre éclair emmené par Raphinha, qui a fini par délivrer un caviar à son coéquipier face à une défense belfortaine qui n'existait plus à ce moment du match. A l'image de Sofiane Bekkouche, sorti à cause de crampes en toute fin de match et laissant ses coéquipiers à 10, les joueurs amateurs n'avaient plus de jus.

Vidéo - Un duel perdu, un penalty marqué (avec de la réussite) et Niang a fini par faire le break 01:58

Et encore, l'addition aurait pu être bien plus salée sans un portier belfortain de gala. Proche d'enlever le penalty de Niang, Eddy Ehlinger a sorti deux parades dignes d'un gardien de Ligue 1. D'abord face à ce même attaquant breton (69e), puis devant Adrien Hunou (80e) pourtant complètement ouvert à moins de 6 mètres du but suite à une offrande de... Raphinha. Le Brésilien a survolé les débats, tandis que le prodige Eduardo Camavinga commençait à tirer la langue avec la succession de matchs qu'il a dans les jambes.

Vidéo - Mendy signe un bel arrêt, Ehlinger lui répond dans la foulée 00:49

Bonal a ovationné Belfort

Pour sa première titularisation avec le Stade Rennais, Steven Nzonzi a, lui, livré une performance très propre. Son expérience lui a permis de ne jamais être débordé et de compenser les quelques errements de Camavinga au milieu de terrain. Une bonne entrée en matière donc pour le champion du monde, qui retrouvera rapidement des adversaires plus coriaces techniquement.

Car au niveau de l'envie, les joueurs de Belfort n'ont rien à regretter. Le public était entièrement dévoué à leur cause. Un peu trop même puisque le match a été interrompu par l'arbitre pour des jets de projectiles sur le gardien rennais, Edouard Mendy, en seconde période. Mais ces incidents ont finalement été éclipsés par l'ovation de tout le stade en faveur des amateurs du soir, après leur 3e but encaissé. Un beau geste digne de la Coupe de France et de son trophée, que le Stade Rennais va désormais tenter de conserver après sa qualification dans le dernier carré.