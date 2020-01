Coupe de France

Deux jours après la reprise de l'entraînement, Thomas Tuchel s'est présenté pour la première fois de l'année devant la presse. Il était forcément question du 32e de finale face à Linas-Montlhéry (R1), et l'entraîneur allemand a d'ores et déjà annoncé le forfait de Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. "Mais tous les autres seront présents", a-t-il précisé ensuite.