Kimpembe et Verratti forfaits pour Dijon-PSG, incertitude autour de Neymar

Devant la presse, l'entraîneur parisien a commencé par donner des nouvelles de Marquinhos : "Le match est un peu trop tôt pour Marquinhos, on préfère qu'il s'entraîne pour le match de samedi." Il a ensuite annoncé les forfaits de Kimpembe et Verratti pour le déplacement à Dijon : "Marco Verratti a pris un coup contre Lyon. Pareil pour Kimpembe. Ce n'est pas grand chose, mais on préfère qu'ils restent ici." Mais l'Allemand s'est montré rassurant sur la présence de ces joueurs à Dortmund : "Marquinhos et Verratti, c'est sur qu'ils seront disponibles pour Dortmund."

Thomas Tuchel a également donné des nouvelles de son maître à jouer brésilien : "On prendra une décision après l'entraînement. Il doit jouer quand il sera prêt pour jouer. C'est seulement un management de risque, pas d'autre chose. On doit être patient et attentif avec lui." Thiago Silva et Juan Bernat, blessés et écartés du groupe depuis plusieurs rencontres, font leur retour dans le groupe et seront du voyage à Dijon mercredi.