COUPES NATIONALES - La LFP a acté vendredi l'arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2019-2020. Mais il reste une inconnue, sur laquelle la LFP et la FFF n'ont pas encore statué : les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue pourront-elles se dérouler ?

C'est officiel, la saison 2019-20 ne reprendra pas. La LFP a officialisé vendredi lors d'une conférence de presse l'arrêt des championnats professionnels Ligue 1 et Ligue 2. Une inconnue persiste toutefois : le sort des finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, qui ont une incidence directe sur les deux dernières places à attribuer en Ligue Europa.

"Si le gouvernement nous permet de jouer à huis clos au mois d'août, nous envisagerons de disputer début août les finales de Coupe de la ligue et de Coupe de France", a expliqué Didier Quillot lors de cette conférence de presse. Il précisait ensuite : "Si les finales ont lieu, les places en Ligue Europa seront attribuées aux vainqueurs, s'il ne s'agit pas de Paris (champion et donc d'emblée qualifié pour la C1, NDLR). Si c'est Paris en Coupe de France, c'est le 5e (qui sera qualifié) et si c'est Paris en Coupe de la Ligue, c'est le 6e qui ira en Ligue Europa."

Ligue 1 La saison est terminée, le PSG sacré champion IL Y A 4 HEURES

Reims (5e) et Nice (6e) ont donc encore une chance de se qualifier pour la C3. Si les finales des coupes ne se jouent pas, ces deux mêmes clubs seront d'office qualifiés. Pour rappel, le Paris Saint-Germain est censé affronter l'AS Saint-Etienne en Coupe de France et l'Olympique Lyonnais en Coupe de la Ligue.

Strasbourg a remporté la Coupe de la Ligue 2019 Crédits Getty Images

Coupe de France Quiz - Connaissez-vous les affiches des 50 dernières finales ❓ 25/04/2020 À 16:22