Le Graët voudrait redémarrer la saison en juin… avec la finale de la Coupe de France

Interrogé par nos confrères de L'Equipe, Noël Le Graët a proposé lors du bureau de la LFP ce vendredi de redémarrer la saison par la finale de la Coupe de France le 13 ou le 20 juin.

Elle avait, pendant des années, l'habitude de clore la saison du football français, elle pourrait le faire redémarrer. Lors du bureau de la LFP ce vendredi, Noël Le Graët a proposé de reprendre les débats le 13 ou le 20 juin prochain par la finale de la Coupe de France qui doit opposer le PSG à l'AS Saint-Etienne. "Le début du Championnat est à fixer, a confié le président de la FFF à nos confrères de L'Equipe. On va peut-être modifier un peu le calendrier (le redémarrage de la Ligue 1 est jusqu'ici prévu le 17 juin). J'ai demandé que le premier match soit la finale de la Coupe de France.On pourrait reprendre avec cette rencontre, le samedi 13 juin ou le 20 juin. Cela donnerait une bonne image du football amateur et professionnel que l'on démarre par cette compétition."

La finale de la Coupe de la Ligue trois jours après ?

Cette rencontre se déroulera nécessairement à huis clos. Dans les différents scénarios envisagés depuis plusieurs jours, cette finale avait souvent été programmée à la fin du championnat, entre fin juillet et début août, pour augmenter les chances de voir un Stade de France remplis de supporters parisiens et stéphanois. "Cette proposition n'a pas été contredite. Je considère que quand on ne me dit pas non, c'est oui", a continué Noël Le Graët. La finale de la Coupe de la Ligue opposant le PSG à OL se déroulerait, quant à elle, trois jours plus tard.

