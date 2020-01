Le PSG sera, sans surprise, au rendez-vous des 16es de finale de Coupe de France, compétition qu'il a lâchée à Rennes la saison dernière. Face à Linas-Montlhéry, pensionnaire de sixième division, les joueurs de Thomas Tuchel, qui est loin d'avoir aligné son équipe type, a plus que fait le travail (0-6). Les artisans de la facile victoire ont surtout été Edinson Cavani, capitaine d'un soir, et Pablo Sarabia. Les deux Parisiens ont chacun inscrit un doublé face à une équipe qui est restée digne pendant cet affrontement ô combien déséquilibré.

Il n'y a pas eu photo. Même si Linas-Montlhéry, par son courage et sa détermination, aura maintenu l'illusion pendant une demi-heure, le temps que le PSG trouve des solutions face à un bloc très bas et à un gardien en état de grâce (24e). Il a fallu attendre la 31e minute pour voir le tableau d'affichage s'animer, quand Adil Aouchiche a repris un centre de Colin Dagba (0-1, 31e). Avant la pause, Linas-Montlhéry s'est offert une occasion d'y croire, sur un penalty que Kanouté n'a pas su mettre au fond (40e). Dans la foulée, sur un contre rapidement joué, Edinson Cavani a inscrit le but du break (0-2, 41e). Cruel.

Vidéo - De 1-1 à 0-2 en 30" : comment Linas a gâché un penalty pour se faire punir par Cavani 01:49

Le PSG en mode sérieux

La deuxième période a plutôt bien démarré pour Linas-Montlhéry, qui a montré des signes d'espoir en ne lâchant rien. Mais c'était sans compter le talent adverse, puisque les Parisiens ont fini par enfoncer le clou en accélérant un peu quand et comme ils le voulaient. Après avoir buté sur Lutumba (54e, 59e), Cavani est parvenu à obtenir ce doublé qui lui permet d'égaler Pauleta et Zlatan Ibrahimovic, avec 16 réalisations dans la compétition (0-3, 61e).

Vidéo - Un doublé pour pointer à 16 buts en Coupe : Cavani égale Pauleta et Ibra 01:16

Il s'est ensuite mué en passeur décisif pour Pablo Sarabia (0-4, 63e). L'Espagnol y est lui-aussi allé de son doublé, grâce à une frappe du gauche chirurgicale (0-5, 69e). En fin de rencontre, Eric Maxim Choupo-Moting s'est chargé d'alourdir un peu plus la facture en renard (0-6, 87e) et de souligner l'écart de niveau entre les deux équipes.

Malgré toute la meilleure volonté du monde, Linas-Montlhéry, qui n'a pas du tout été ridicule, n'avait simplement pas les armes pour lutter contre le PSG, même remanié sur toutes les lignes. Comme l'a très justement expliqué Thomas Tuchel avant le coup d'envoi, c'est moins le dispositif tactique et les noms alignés que la qualité de l'effectif qui a fait la différence ce dimanche soir. Le coach allemand peut surtout être soulagé sur un point : aucun de ses joueurs ne s'est blessé malgré une reprise il y a quelques jours seulement. Une bonne nouvelle au regard des échéances à venir, à commencer par le match face à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue, dès mercredi.