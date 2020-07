COUPE DE FRANCE - Blessé à la cheville droite vendredi soir, Kylian Mbappé a donné de ses nouvelles ce samedi sur les réseaux sociaux. Et l'attaquant parisien n'a pas évoqué sa cheville.

Alors que toute la France veut savoir comment va sa cheville droite, Kylian Mbappé a choisi… de ne rien dire. Au lendemain de sa blessure pendant la finale de la Coupe de France, l’attaquant du PSG a lâché un petit message sur ses différents réseaux sociaux, Twitter et Instagram, sans mentionner sa cheville droite.

Dans une pose très footballeur, avec le pouce levé, le champion du monde 2018 est apparu avec le sourire. Surtout, il a rappelé qu’il avait ajouté un 10e titre à son palmarès après la victoire du PSG en finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne. "Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible. Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup. Bisous à tous et bon week-end", a écrit le n°7 parisien qui a passé des examens vendredi soir après la cérémonie protocolaire de la Coupe de France.

Au moment de recevoir sa médaille de vainqueur, Mbappé avait eu un échange Emmanuel Macron qui s'était préoccupé pour sa santé. Il avait expliqué au président de la République que sa cheville avait un "peu craqué", tout en écartant l'idée d'une blessure grave. Le PSG n'a pas diffusé de bulletin médical concernant son joueur, dont la participation au "Final 8" de la Ligue des champions est en suspens.

