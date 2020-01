Robert Moreno ne pouvait pas mieux commencer. Pour son premier match en tant que coach de l’AS Monaco, il a réussi à valider le ticket de l’ASM pour les 16es de finale. Et l’Espagnol devra remercier comme il le faut Keita Baldé, auteur d’un doublé dont le but libérateur à la toute dernière minute malgré une main évidente non-sifflée par l’arbitre (2-1, 90+5e).

Tout n’a pas été parfait mais le résultat, et la manière surtout, a tout pour enclencher une dynamique positive à la Turbie. En pointe, Wissam Ben Yedder s’est longtemps démené avant d’offrir finalement une passe décisive parfaite à Baldé, son compère d’attaque, qui a ouvert le score de la tête (1-0, 61e).

Mais, comme souvent cette saison, Monaco a craqué derrière. Boulaye Dia ne s’est pas fait prier pour remettre les deux équipes à hauteur après un joli numéro (69e). Le club du Rocher a même craint le pire lorsqu’Adrien Silva a bêtement concédé un penalty en toute fin de match. Benjamin Lecomte, bien aidé par la tentative mollassonne de Kamara (86e), a joué les sauveurs. Avant de prêter ses habits à Baldé, ivre de joie. L’ASM a joué avec le feu. Mais il a fini par le maîtriser.