PSG, Moreno, Petit Poucet… Les 32es de finale de la Coupe de France en 5 questions

PSG, OM, OL : qui sera le plus en danger ?

Recordman des sacres en Coupe de France (douze titres), le PSG n’est pas du genre à trébucher prématurément dans l’épreuve. Il semble en plus difficile d’imaginer Kylian Mbappé et ses coéquipiers être battus par Linas-Montlhéry, modeste formation de Régional 1. Humilié par Andrézieux l’an dernier (2-0), Marseille se porte bien mieux désormais et abordera son rendez-vous face à Trélissac (N2) en pleine confiance. Le spectre de l’élimination honteuse plane davantage au-dessus de la tête de Lyon, assailli de doutes engendrés par une demi-saison ratée avant d’aller à Bourg-en-Bresse (N1).

A quels débuts s’attendre pour Moreno à Monaco ?

Successeur de Leonardo Jardim sur le banc de l’AS Monaco, Robert Moreno effectuera ses grands débuts en tant qu’entraîneur principal d’un club samedi, contre Reims (15h). La réception des Champenois - qui disposent de la meilleure défense de l’élite avec seulement dix buts encaissés - n’aura rien d’un cadeau et constituera un test inaugural très intéressant pour le technicien espagnol. Celui-ci pourra s’appuyer sur un effectif quasiment au complet (Ruben Aguilar sera suspendu) pour composer son premier onze monégasque, qui sera scruté avec beaucoup d’attention.

Robert MorenoGetty Images

Combien de clubs de l’élite passeront à la trappe ?

Au minimum deux, puisqu’en plus de Monaco - Reims, une autre affiche (Rennes - Amiens) opposera deux formations de L1. Mais la liste pourrait être un peu plus longue. Ainsi, Dijon et Brest auront fort à faire chez des écuries de Ligue 2 actuellement en forme, à savoir Valenciennes et Lorient. Une mauvaise surprise n’est pas non plus à exclure pour Toulouse, qui reste sur neuf défaites de rang avant d’affronter Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2), ou pour Nîmes, aussi très mal en point et qui aura rendez-vous avec Tours (N3).

La Ligue 2 sera-t-elle encore représentée au prochain tour ?

La question mérite d’être posée, car aucune confrontation 100% L2 ne sera au programme du week-end. Elle se justifie également par le fait que l’antichambre de l’élite a déjà perdu plus de la moitié de ses représentants lors des deux tours précédents (Lens, Guingamp ou encore Sochaux ont été éliminés). Le Mans ne partira pas favori à Bordeaux, alors que Chambly sera attendu de pied ferme par le Red Star (N1). Il serait néanmoins étonnant que Caen, Nancy, Rodez, le Paris FC et Niort - opposés à des clubs amateurs - prennent tous la porte.

Chartres - CaenGetty Images

Qui sera le Petit Poucet des 16es de finale ?

Chaque édition de la Coupe de France a droit à sa belle histoire et, généralement, c’est à partir des 16es de finale que celle-ci commence à prendre forme. A l’aune des 32es, le Petit Poucet se nomme Hombourg-Haut. Pensionnaire de Régional 3, le club mosellan s’est offert le scalp d’Auxerre au 8e tour et devra dompter Prix-lès-Mézières (N3) pour continuer à rêver. Dernière équipe d’Outre-mer encore en lice, la JS Saint-Pierroise (R1) mériterait tout autant d’être mise en lumière. Pour attirer les projecteurs, les Réunionnais savent ce qu’il leur reste à faire : vaincre les Chamois niortais dans leur antre samedi (13h).