Pour la première fois depuis leurs années monégasques, Kylian Mbappé et Bruno Irles vont se retrouver mercredi soir. Même si ce dernier a régulièrement esquivé le sujet depuis le tirage au sort. "Ce match que l'on va jouer face à Paris, ce n'est pas Bruno Irles contre Kylian Mbappé, il faut sortir de ça, c'est très réducteur", a déclaré l'entraîneur palois dont la poignée de main avec l'attaquant parisien aura valeur de symbole.

A condition que le champion du monde fasse bien le déplacement dans le sud-ouest, comme avant lui le Brésilien Raï, unique buteur il y a 22 ans (0-1 a.p.) d'un match conclu en bagarre générale que Pau, alors en 4e division, avait terminé à 8 contre 11. Car l'état du terrain pelé, fief de la section rugby du club, qui a nivelé les valeurs face à Bordeaux (3-2 a.p.) au tour précédent, pourrait inciter l'entraîneur parisien Thomas Tuchel à la prudence à trois semaines de retrouver Dortmund en 8e de finale de la Ligue des champions.

La première fois qu'Irles et Mbappé se sont croisés, c'était en 2013. Le premier, ancien défenseur double champion de France avec l'AS Monaco (1997, 2000), y est formateur depuis huit ans quand le petit phénomène de Bondy débarque à 14 ans. Mais rien ne se passe comme prévu pour Mbappé. Malgré son talent, sa précocité, le responsable des U17 objecte un manque de discipline et "des carences dans le domaine défensif, où il ne s'investit pas".

A Monaco, Irles évoquait "un gros manque d'humilité"

Le tout est d'ailleurs détaillé dans une note confidentielle, devenue publique et depuis très commentée, où Irles révèle "beaucoup de difficultés avec l'autorité, les règles, la discipline, et un gros manque d'humilité". C'en est trop pour le clan Mbappé qui voit l'adolescent régulièrement cirer le banc ou être envoyé en équipe réserve. Irles, dans un souci d'exigence et d'équité avec les autres joueurs - il a formé 200 joueurs dont les actuels Parisiens Layvin Kurzawa et Abdou Diallo - lui rétorque que "c'est pour améliorer son jeu et son caractère".

Pour tenter d'aplanir le différend et éviter le clash, deux réunions en urgence sont organisées par le club de la Principauté, qui craint sûrement de perdre sa pépite, en présence des intéressés et le père de Kylian, qui a pris une année sabbatique, vit dans un appartement près du Rocher et assiste régulièrement aux entraînements de son fils.

En fin de saison, Mbappé sortira grandi de cet épisode avec la suite que l'on connait. Irles, lui, rejoindra Arles-Avignon, club partenaire de Monaco comme entraîneur-adjoint avant de voler de ses propres ailes dans le club moldave du Sheriff Tiraspol puis d'atterrir à Pau en National (3e division), il y a tout juste un an, où il a transfiguré le club bien placé pour accéder enfin à la L2. Invité à commenter cette épisode la semaine dernière sur Canal+ où il est consultant, l'entraîneur palois a reconnu "avoir été avec Kylian Mbappé comme j'ai été avec les 199 autres joueurs. Cela fait partie de mon rôle de formateur".

" Aujourd'hui, je serais ravi d'avoir un joueur comme lui "

"A l'époque, j'étais formateur, je lui reprochais certaines choses. Aujourd'hui, je suis entraîneur, je serais ravi d'avoir un joueur comme lui. Kylian Mbappé a démontré que c'est un grand attaquant français. Il est triple champion de France, champion du monde, je ne peux que saluer son excellent début de carrière. C'est un joueur qui fait gagner ses équipes donc un entraîneur ne se passe pas d'un joueur comme ça. Un formateur peut s'en passer pour essayer de faire passer des messages", a-t-il conclu.