C'est un petit événement. Avec Steven Nzonzi, le Stade Rennais va aligner un champion du monde dans son onze de départ. Une première pour le club breton depuis Bernard Lama en 2001. Forcément, cela laisse rêveur. Le statut fait évidemment saliver plus d'un supporter breton. Mais sportivement, cela change-t-il vraiment la donne chez les Rouge et Noir qui restent sur deux matches sans victoire ? Cela n'a clairement rien d'anodin. Mais c'est plus lié au profil de Nzonzi qu'à son statut.

Une expérience précieuse

Le nouveau milieu de terrain rennais, qui avait été invité au Mondial au détriment d'Adrien Rabiot et avait joué plus de 30 minutes en finale, va déjà apporter son expérience au jeune groupe breton. Depuis le départ de Benjamin André l'été dernier et les soucis physiques de Jonas Martin ou encore de Jakob Johansson, le milieu de terrain des Rouge et Noir fait régulièrement confiance à la jeunesse, avec la pépite Eduardo Camavinga (17 ans) et James Léa-Siliki (23 ans). Le tenant de la Coupe de France n’a pas eu à s’en plaindre outre mesure. Pour conserver ses ambitions intactes dans cette fin de saison, Julien Stéphan plaidait cependant depuis longtemps pour faire venir un milieu d'expérience.

Olivier Létang lui a finalement fait un dernier beau cadeau avant de prendre la porte. Mais s'il y avait des tensions entre les deux hommes, le désormais ex-président du Stade Rennais ne s’est pas moqué de son entraîneur avec cette dernière recrue. A 31 ans, l'ancien de la Roma et de Séville, qui compte plus de 30 matches à son compteur en C1, a en effet le profil rêvé pour corriger ce manque de vécu du groupe breton. "Il est différent par son expérience, sa maturité, son profil technique", a tout suite avoué Julien Stephan.

Un élément apte à densifier l'entrejeu rennais et à soulager Camavinga

Le vécu de Steven Nzonzi n’est pas la seule bonne nouvelle pour Stéphan. Loin de là ! Déjà, l’international tricolore densifie un secteur qui en a cruellement besoin. Limité par son effectif et avec la Ligue Europa au programme, Julien Stéphan a dû tirer sur certains organismes. On pense notamment à Eduardo Camavinga. Or à son âge, ce n’est pas idéal. Avec déjà plus de 31 matches au compteur, le prodige de Cabinda semble d’ailleurs moins frais depuis quelques matches. "Depuis 15 jours, ça tire un peu plus. Et c'est logique pour un garçon qui découvre ce niveau-là et a enchaîné beaucoup de matches", a reconnu Stephan, qui s'est passé de ses services face à Brest pour essayer de redonner un peu de jus au joyau rennais. En clair, l'ancien Sévillan arrive au bon moment pour le soulager un peu et faire tourner.

Un profil complémentaire de Camavinga

Techniquement, Steven Nzonzi a aussi tout pour être une vraie plus-value. Le milieu international aux 14 sélections offre un autre profil à Stephan. Devant la défense, il a ainsi tout pour être le complément idéal de Camavinga ou de Léa-Siliki. Sa sobriété, l'efficacité de ses longues jambes à la récupération et sa science du placement peuvent stabiliser l'équilibre de l'équipe et même aider Camavinga à se libérer encore plus. Nzonzi ayant les atouts pour permettre aux autres milieux rennais de se projeter vers l'avant. "Steven amène tout son calme. Il est important dans une équipe d'avoir cette sentinelle capable d'apporter cet équilibre", avait résumé Hugo Lloris fin 2018 au sujet des Bleus. Aujourd'hui, Rennes va aussi en bénéficier. "Sur le rythme de jeu, il va nous apporter beaucoup de choses", annonce encore Stéphan. Et ce n'est pas tout.

Une solution tactique en plus

Expérience, densité ou encore profil technique, la signature de Nzonzi peut déjà changer plusieurs aspects comme on l’a vu. Mais il y a un autre domaine où cela peut peser : le côté tactique. Avec Nzonzi, la palette du staff des Rouge et Noir est plus large. "C’est un vrai numéro 6. Il pourrait éventuellement nous permettre de jouer à 3 au milieu", confirme Stéphan, qui a opté régulièrement pour un milieu à deux cette saison. Là aussi, le renfort du longiligne milieu défensif ajoute une corde en plus à l'arc de l'entraîneur breton. Et c'est toujours bon à prendre.

Des centimètres précieux

Il y a un dernier point où l'arrivée de Steven Nzonzi peut faire la différence sur quelques séquences : son gabarit. En phase offensive mais surtout défensive, son 1,96m peut faire du bien au Stade Rennais qui se retrouve avec une arme supplémentaire dans le domaine aérien. Ce qui ne sera pas du luxe, là non plus.