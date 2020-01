On souhaite bien du courage aux supporters du TFC en 2020. Du courage et beaucoup de patience à la vue de l’état de leur équipe. Piteusement éliminés à la toute dernière seconde par une équipe de Saint-Pryvé Saint-Hilaire, pourtant pensionnaire de National 2, les Toulousains ont entamé l’année par la pire des façons possibles : par une humiliation.

Pas de quoi redonner le sourire aux hommes d’Antoine Kombouaré qui viennent donc d’enchaîner dix défaites de rang. Le coach kanak n’a pourtant pas semblé spécialement affecté par les évènements : "Il faut féliciter les joueurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire qui ont réalisé un gros match ce soir et ont mérité leur qualification, a-t-il expliqué dans des propos relayés par Foot-National. Ils ont eu des opportunités, comme nous, à la différence qu'ils ont su trouver le chemin des filets, à la fin, en poussant. De notre côté, on a fait le match qu'il fallait, mais, sans parvenir à marquer, forcément on s'expose". Et ils explosent…

Vidéo - La dernière seconde du temps additionnel et Toulouse a touché le fond... 01:18

Bien malin qui sait de quoi la suite sera faite chez les Violets. Selon divers médias locaux, Kombouaré a ainsi été convoqué dimanche par son président, Olivier Sadran, pour une mise au point. Avant le licenciement ? Rien de sûr.

Seule assurance : Toulouse va partir en stage pour espérer retrouver un peu de tranquillité. "Maintenant, on va se focaliser sur Brest, même si on aurait bien sûr préféré partir en stage avec un succès, a encore détaillé l’entraîneur. La priorité, c'est le championnat et le maintien".

"Je ne sais pas si cette élimination est un mal pour un bien. Seul l'avenir nous le dira. Si ça nous permet de garder de l'énergie pour gagner nos prochains matchs, alors oui." Reste à savoir s’il sera encore présent pour les diriger…