Un an après le désastre Andrézieux, l’Olympique de Marseille est passé tout près d’une nouvelle élimination embarrassante en Coupe de France, ce dimanche. Face à Trélissac, pensionnaire de National 2, les hommes d’André Villas-Boas ont dû attendre la séance de tirs au but pour valider leur billet pour les 16es de finale (1-1, 2 t.a.b. à 4).

Les supporters marseillais doivent être partagés à l'issue de cette rencontre. Les plus optimistes retiendront la qualification acquise après un début de match catastrophique et une prolongation jouée à dix après l’exclusion de Sakai. Les plus pragmatiques s’inquiéteront de la qualité de jeu proposée face au 14e du quatrième échelon national comme de certaines performances individuelles.

Celle de Pelé, titulaire en l’absence de Mandanda blessé, fera date mais de manière négative. Le gardien marseillais a encaissé un but improbable. Au bout de vingt secondes de jeu, sa relance a été contrée par Diaby qui a marqué sur le premier ballon touché par les amateurs ! (1-0, 1re).

Vidéo - Une boulette de Pelé et l'OM s'était retrouvé mené d'entrée 01:00

Pelé, de la boulette au rachat

Si l’an passé, les Olympiens n’étaient pas parvenus à réagir après l’ouverture du score d’Andrézieux, ils ont cette fois rapidement égalisé. D’un lob délicieux, Payet a permis aux siens de ne pas trop douter (1-1, 20e). Le plus dur semblait être fait pour l’OM d’autant que les offensives marseillaises se multipliaient. Mais ni Benedetto, dont le but refusé peut faire débat, Rongier ou Caleta-Car n’ont réussi à marquer avant la pause (22e, 44e et 45e).

Une domination annonciatrice d’un second acte à sens unique ? En fait, pas du tout. Marseille ne s’est procuré aucune occasion après la mi-temps et s’est même fait peur à deux reprises (64e et 87e). Rien de surprenant donc d’assister à une prolongation entre ces deux équipes. Trente minutes supplémentaires que Trélissac a disputé en supériorité numérique après le carton rouge reçu par Sakai (90e+1).

Mais les pensionnaires de National 2 n’ont pas trouvé la solution pour faire la différence avant la séance de tirs au but. Ils ont même dû compter sur un très bon Navaux, auteur de parades décisives devant Aké et Radonjic (113e et 116e). Impérial durant 120 minutes, le gardien trélissacois a été impuissant lors des tirs au but. Marseille n’en a raté aucun et Pelé a arrêté deux tentatives pour qualifier les siens en 16es de finale. De quoi lui redonner un peu le sourire après un début d’après-midi totalement à l’envers.