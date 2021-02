Football

Antiste, avec de la réussite, inscrit le 2e but toulousain

L'exploit est en marche. Deuxième but pour Toulouse avec une réalisation d'Antiste. Le joueur du TFC permet aux siens de prendre le large, certes avec un peu de réussite mais ce sont les pensionnaires de Ligue 1 qui font la course en tête dans ce 32e de finale de Coupe de France entre Bordeaus et Toulouse.

