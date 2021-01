Victorieux sur la pelouse de l'En Avant Guingamp (1-3), Caen s'est qualifié pour les trente-deuxièmes de finale de la coupe de France. Cerise sur le gâteau : les Normands vont accueillir le Paris Saint-Germain au prochain tour. Grâce aux réalisations de Jessy Deminguet (45e), Nicholas Gioacchini (47e) et Alexandre Mendy (75e), les hommes de Pascal Dupraz ne pourront regretter que le but concédé par Youssouf M'Changama tout au bout du temps additionnel (94e). Contre Paris, l'affaire sera probablement beaucoup plus compliquée.