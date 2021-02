C'est l'autre affaire du match Caen-PSG . Outre la blessure de Neymar , qui manquera les huitièmes de finale aller de Ligue des champions à Barcelone et reste incertain pour le retour, Le Parisien révèle que le club normand a invité quelque dizaines de VIP pour ce 32e de finale de Coupe de France, malgré le couvre-feu imposé à partir de 18h sur le territoire national et le huis clos décidé depuis le mois d'octobre dernier.

Interrogé par le quotidien francilien, Olivier Pickeu, le président du Stade Malherbe Caen, a confié avoir voulu faire "un geste" aux partenaires du club qui évolue en L2 depuis l'été 2019. "Nous sommes arrivés (ndlr : la nouvelle direction) fin septembre et nous n'avions jamais pu remercier les partenaires qui ne nous ont pas lâchés en pleine pandémie. Mais on avait pris beaucoup de précautions en faisant désinfecter via un robot toutes les loges et le vestiaire. En plus, c'était une loge ouverte et en plein air. Nous avons demandé une distanciation sociale qui a été respectée", a assuré le dirigeant normand.