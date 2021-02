Football

Coupe de France - Caen-PSG : Eliminer le PSG ? Dupraz l'a déjà fait...

COUPE DE FRANCE - Mercredi, le PSG ouvre la défense de son titre à Caen (21 heures sur Eurosport 2). Le club de la capitale y retrouvera un ancien pensionnaire de Ligue 1 et, surtout, Pascal Dupraz. L'entraineur caennais a déjà sorti le Paris Saint-Germain, c'était en 2013 et ça s'était terminé aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3). Souvenirs...

